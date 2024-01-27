الدوري الألماني: فوز (بايرن ميونيخ) على (أوغسبورغ)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 27 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (أوغسبورغ) بثلاثة اهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال19 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة 23 عبر ألكسندر بافلوفيتش قبل أن يتمكن ألفونسو ديفيز في الدقيقة 45 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 52 استطاع فريق (أوغسبورغ) تسجيل هدفه الأول عبر أرميدين ديميوفيتش ولكن هاري كين تمكن في الدقيقة 58 من تسجيل الهدف الثالث لفريقه قبل أن يتمكن أرميدين ديميوفيتش في الدقيقة 90 من تسجيل هدف (أوغسبورغ) الثاني والأخير في هذا اللقاء.
وفي منافسات أخرى تعادل (مونشنغلادباخ) مع (باير ليفركوزن) دون أهداف وفاز (شتوتغارت) على (لايبزيغ) بخمسة اهداف لهدفين وتعادل (فولفسبورغ) مع (كولونيا) بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها تعادل (هوفنهايم) مع (دارمشتات).
وكان (فرانكفورت) قد فاز أمس على (ماينتس) بهدف دون رد.
وبنتائج اليوم يكون (بايرن) قد قلص الفارق في الترتيب مع (ليفركوزن) المتصدر الى نقطتين فقط حيث يمتلك الأخير في رصيده 49 نقطة بينما يمتلك (بايرن) 47 نقطة يليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث بواقع 37 نقطة. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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