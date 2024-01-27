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الدوري الألماني: فوز (بايرن ميونيخ) على (أوغسبورغ)

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 27 - 1 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (أوغسبورغ) بثلاثة اهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال19 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة 23 عبر ألكسندر بافلوفيتش قبل أن يتمكن ألفونسو ديفيز في الدقيقة 45 من تسجيل الهدف الثاني.
وفي الدقيقة 52 استطاع فريق (أوغسبورغ) تسجيل هدفه الأول عبر أرميدين ديميوفيتش ولكن هاري كين تمكن في الدقيقة 58 من تسجيل الهدف الثالث لفريقه قبل أن يتمكن أرميدين ديميوفيتش في الدقيقة 90 من تسجيل هدف (أوغسبورغ) الثاني والأخير في هذا اللقاء.
وفي منافسات أخرى تعادل (مونشنغلادباخ) مع (باير ليفركوزن) دون أهداف وفاز (شتوتغارت) على (لايبزيغ) بخمسة اهداف لهدفين وتعادل (فولفسبورغ) مع (كولونيا) بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها تعادل (هوفنهايم) مع (دارمشتات).
وكان (فرانكفورت) قد فاز أمس على (ماينتس) بهدف دون رد.
وبنتائج اليوم يكون (بايرن) قد قلص الفارق في الترتيب مع (ليفركوزن) المتصدر الى نقطتين فقط حيث يمتلك الأخير في رصيده 49 نقطة بينما يمتلك (بايرن) 47 نقطة يليهما (شتوتغارت) في المركز الثالث بواقع 37 نقطة. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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