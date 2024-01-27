منتخب هولندا للسيدات يتوج بطلا لكأس العالم لخماسيات الهوكي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 27 - 1 (كونا) -- توج منتخب هولندا للسيدات اليوم السبت بكأس بطولة العالم لخماسيات الهوكي بعد تغلبه على منتخب الهند للسيدات (7/2) في البطولة التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط.
وجاء في المركز الثالث منتخب بولندا للسيدات بعد فوزه على منتخب جنوب افريقيا (4/2) في المنافسات التي شارك فيها 16 منتخبا عالميا للسيدات.
وانطلقت بطولة (كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024) بولاية العامرات في مسقط الاربعاء الماضي وتستمر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا منها 16 منتخبا للرجال و16 للنساء.
ويعد تنظيم هذا الحدث العالمي مكسبا كبيرا لسلطنة عمان وللرياضة العمانية كونها النسخة الأولى من بطولة خماسيات رياضة الهوكي التي يتم تنظيمها عالميا. (النهاية)
ن ف ع / ر ج
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