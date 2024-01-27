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رئيس (مجلس القيادة) اليمني: العمليات الدفاعية لا تشكل حلا للهجمات على الملاحة الدولية

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 27 – 1 (كونا) -- اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم السبت أن العمليات الدفاعية في مواجهة هجمات ميليشيات الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا تشكل حلا للتهديدات الحوثية وإنما الحل هو في القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية.
جاء خلال لقاء العليمي بمراسلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والتعقيدات التي تواجهها في ظل التطورات الأخيرة والهجمات الحوثية في البحر الأحمر والمبادرات الحكومية لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين.
وقال إن الطريق الأمثل لتأمين كامل البر اليمني لن يتأتى إلا بدعم قدرات الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة ومدن الموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد الأمن البحري والإقليمي والدولي.
وأكد على أهمية إيجاد إطار مؤسسي إقليمي ودولي لحماية البحر الاحمر وعقد شراكة مع الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار لليمن والمنطقة ووضع حد لتهديدات واعتداءات المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ورحب بأي جهد دولي للمساعدة في القضاء على التنظيمات "الإرهابية" وعلى رأسها ميليشيات الحوثي المصنفة من قبل الحكومة اليمنية والمنظومة الخليجية كمنظمة إرهابية مثلها مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إضافة لإعادة التصنيف الأميركي الأخير لها على لوائح الإرهاب.
وردا على ادعاءات ميليشيات الحوثي بأن هجماتها على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية تأتي للتعبير عن تضامنها المزعوم مع الشعب الفلسطيني أوضح العليمي أن دعم القضية الفلسطينية يتمثل بوحدة الصف العربي وإنهاء الحروب في المنطقة وليس بالمزيد من التأزيم والتشظي.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الاحمر أضرت بحرية التجارة العالمية وشعوب المنطقة وضاعفت معاناة الشعب اليمني الذي يعتمد بنسبة 90 بالمئة من معيشته على الواردات للبقاء على قيد الحياة.
ولفت إلى أن المليشيات الحوثية هي التي تسببت بجلب كل هذه الأساطيل إلى المياه اليمنية من خلال هجماتها الإرهابية امتدادا لانقلابها على التوافق الوطني.
واستعرض العليمي المحاولات المتكررة لجلب الحوثي إلى عمليات السلام بدءا من جنيف وبرن والكويت وظهران الجنوب وصولا إلى خارطة الطريق في إطار المحاولات المستمرة لفرض السلام.
وأكد جاهزية الحكومة الشرعية للسلام وتقديمها تنازلات لرفع معاناة الشعب اليمني باعتبار السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية لا بد من تكاتف جهود العالم لتحقيقه.
وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي سيجلب الميليشيات الحوثية إلى طاولة الحوار معربا عن ثقته بأن القضية اليمنية لن تتأثر بأي من القضايا الأخرى في العالم لأنها قضية عادلة. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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