رئيس (مجلس القيادة) اليمني: العمليات الدفاعية لا تشكل حلا للهجمات على الملاحة الدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 27 – 1 (كونا) -- اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم السبت أن العمليات الدفاعية في مواجهة هجمات ميليشيات الحوثي على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب لا تشكل حلا للتهديدات الحوثية وإنما الحل هو في القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية.
جاء خلال لقاء العليمي بمراسلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الدولية لإطلاعهم على مستجدات الأوضاع اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والتعقيدات التي تواجهها في ظل التطورات الأخيرة والهجمات الحوثية في البحر الأحمر والمبادرات الحكومية لإنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين.
وقال إن الطريق الأمثل لتأمين كامل البر اليمني لن يتأتى إلا بدعم قدرات الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة ومدن الموانئ التي تحولت إلى منصات لتهديد الأمن البحري والإقليمي والدولي.
وأكد على أهمية إيجاد إطار مؤسسي إقليمي ودولي لحماية البحر الاحمر وعقد شراكة مع الحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار لليمن والمنطقة ووضع حد لتهديدات واعتداءات المليشيات الحوثية والتنظيمات الارهابية على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ورحب بأي جهد دولي للمساعدة في القضاء على التنظيمات "الإرهابية" وعلى رأسها ميليشيات الحوثي المصنفة من قبل الحكومة اليمنية والمنظومة الخليجية كمنظمة إرهابية مثلها مثل تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إضافة لإعادة التصنيف الأميركي الأخير لها على لوائح الإرهاب.
وردا على ادعاءات ميليشيات الحوثي بأن هجماتها على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية تأتي للتعبير عن تضامنها المزعوم مع الشعب الفلسطيني أوضح العليمي أن دعم القضية الفلسطينية يتمثل بوحدة الصف العربي وإنهاء الحروب في المنطقة وليس بالمزيد من التأزيم والتشظي.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية في البحر الاحمر أضرت بحرية التجارة العالمية وشعوب المنطقة وضاعفت معاناة الشعب اليمني الذي يعتمد بنسبة 90 بالمئة من معيشته على الواردات للبقاء على قيد الحياة.
ولفت إلى أن المليشيات الحوثية هي التي تسببت بجلب كل هذه الأساطيل إلى المياه اليمنية من خلال هجماتها الإرهابية امتدادا لانقلابها على التوافق الوطني.
واستعرض العليمي المحاولات المتكررة لجلب الحوثي إلى عمليات السلام بدءا من جنيف وبرن والكويت وظهران الجنوب وصولا إلى خارطة الطريق في إطار المحاولات المستمرة لفرض السلام.
وأكد جاهزية الحكومة الشرعية للسلام وتقديمها تنازلات لرفع معاناة الشعب اليمني باعتبار السلام مصلحة يمنية وإقليمية ودولية لا بد من تكاتف جهود العالم لتحقيقه.
وشدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي سيجلب الميليشيات الحوثية إلى طاولة الحوار معربا عن ثقته بأن القضية اليمنية لن تتأثر بأي من القضايا الأخرى في العالم لأنها قضية عادلة. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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