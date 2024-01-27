مالي: المجلس العسكري يعلن تشكيل لجنة توجيهية لتنظيم حوار وطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم السبت تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعد إلغائه اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 مع الحركات الأزوادية بإشراف من الجزائر.
وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا في تصريح إن "رئيس المجلس الانتقالي في البلاد عاصيمي غويتا وقع على مرسوم تشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي ستكون مسؤولة عن إعداد وتنظيم هذا الحوار".
وأوضح رئيس الوزراء المالي أن "التوقيع على هذا المرسوم يعني أنه لا وجود لأي مفاوضات خارج باماكو من الآن فصاعدا كما لن نذهب إلى أي دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".
وأضاف مايغا أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية وهو ائتلاف يضم عدة حركات أزوادية كان قد وقع اتفاق 2015 بالجزائر قبل أن يحمل السلاح وسيتم تبليغه بهذا القرار الموقع من طرف رئيس المجلس العسكري في البلاد".
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي أعلن الخميس الماضي إنهاء العمل بأثر فوري باتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع بالجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة المالية في بيان بأن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق كما اتهم الجزائر بممارسة أعمال عدائية تجاهها.
من جانبها أعربت الجزائر أمس الجمعة عن أسفها وقلقها العميق إزاء إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر ووصفت هذه الخطوة "بالخطيرة" على باماكو والمنطقة برمتها ومن شأنها أن تؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها.
وشهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توترا حادا مؤخرا وصل الى حد تبادل استدعاء السفراء عقب استقبال الرئيس الجزائري للامام محمود ديكو أحد أبرز الوجوه المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي في باماكو قبل أن يعود السفيران إلى تسلم منصبيهما. (النهاية)
م ر / ر ج
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