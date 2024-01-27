Sunday, 28 January 2024 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالي: المجلس العسكري يعلن تشكيل لجنة توجيهية لتنظيم حوار وطني

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اليوم السبت تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني بعد إلغائه اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 مع الحركات الأزوادية بإشراف من الجزائر.
وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا في تصريح إن "رئيس المجلس الانتقالي في البلاد عاصيمي غويتا وقع على مرسوم تشكيل هذه اللجنة التوجيهية التي ستكون مسؤولة عن إعداد وتنظيم هذا الحوار".
وأوضح رئيس الوزراء المالي أن "التوقيع على هذا المرسوم يعني أنه لا وجود لأي مفاوضات خارج باماكو من الآن فصاعدا كما لن نذهب إلى أي دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".
وأضاف مايغا أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية وهو ائتلاف يضم عدة حركات أزوادية كان قد وقع اتفاق 2015 بالجزائر قبل أن يحمل السلاح وسيتم تبليغه بهذا القرار الموقع من طرف رئيس المجلس العسكري في البلاد".
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي أعلن الخميس الماضي إنهاء العمل بأثر فوري باتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع بالجزائر عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة المالية في بيان بأن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق كما اتهم الجزائر بممارسة أعمال عدائية تجاهها.
من جانبها أعربت الجزائر أمس الجمعة عن أسفها وقلقها العميق إزاء إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر ووصفت هذه الخطوة "بالخطيرة" على باماكو والمنطقة برمتها ومن شأنها أن تؤخر المصالحة الوطنية بدلا من تقريبها.
وشهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توترا حادا مؤخرا وصل الى حد تبادل استدعاء السفراء عقب استقبال الرئيس الجزائري للامام محمود ديكو أحد أبرز الوجوه المعارضة للمجلس العسكري الانتقالي في باماكو قبل أن يعود السفيران إلى تسلم منصبيهما. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN27012024000071011013ID1107776304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث