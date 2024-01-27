الدوري الفرنسي: (موناكو) يتعادل مع (مرسيليا) بهدفين لكل منهما

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 27 - 1 (كونا) -- تعادل فريق (موناكو) ومضيفه (مرسيليا) بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت على استاد (فيلودروم) ضمن الجولة ال19 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم (موناكو) بهدف سجله المهاجم الفرنسي وسام بن يدر بعد سبع دقائق من عمر المباراة بمساعدة أليكسندر جولوفين في أسفل يسار المرمى.
واستطاع لاعب (مرسيليا) الغابوني يير-إيميريك أوباميانغ ان يسجل هدف التعادل لفريقه في أسفل وسط المرمى بالدقيقة 38.
وقبل نهاية الشوط الاول استطاع اللاعب ماغنيس أكليوش ان يعزز موقف (موناكو) بهدف ثان بمساعدة وسام بن يدر في أسفل يمين المرمى.
وفي الشوط الثاني نجح لاعب فريق (مرسيليا) ليوناردو باليردي بتسجيل هدف التعادل الثاني بمساعدة عمران سوجلو في أسفل يمين المرمى في الدقيقة 50.
وبهذه النتيجة يستقر (موناكو) في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 34 نقطة بينما يبقى (مرسيليا) في المركز السادس برصيد 29 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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