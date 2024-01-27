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الدوري الايطالي: يوفنتوس يتعثر في التنافس على الصدارة بالتعادل مع ايمبولي

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 27 - 1 (كونا) -- أهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في منافسة انتر ميلانو على صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بعدما تعادل مع ايمبولي بهدف لكل منهما اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال22.
وفي ثاني مباريات السبت المبكرة على ملعب (أليانز ستاديوم) بتورينو بعدما ضل صاحب الأرض (البيانكونيري) طريق المرمى في الشوط الأول نجح في التقدم بهدف سجله دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 50 قبل أن يدرك ايمبولي الزائر التعادل بهدف اختطفه توماسو بالدانتسي في الدقيقة 70.
وفي وقت سابق على ملعب (جويس ستاديوم) بمدينة بيرغامو فاز صاحب الأرض أتالانتا على ضيفه أودينيزي بهدفين نظيفين سجلهما أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 33 وجيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) تعادل ايه سي ميلان مع بولونيا الزائر بهدفين لكل منهما بعدما تقدم الضيوف بهدف سجله جوشوا زيركيزي في الدقيقة 29 ليقلب (الروسونيري) النتيجة بثنائية لروبن لوفتوس تشيك في الدقيقتين 45 و83 قبل أن يدرك بولونيا التعادل بهدف ريكاردو أورسوليني بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وبنتائج اليوم يبقى يوفنتوس في المركز الأول برصيد 53 نقطة متقدما مؤقتا على انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ومباراتين مؤجلتين سيخوض أولاهما مع فيورنتينا غدا يليه ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة ومن ثم أتالانتا في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)

م ن / ر ج



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