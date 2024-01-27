الدوري الايطالي: يوفنتوس يتعثر في التنافس على الصدارة بالتعادل مع ايمبولي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 27 - 1 (كونا) -- أهدر فريق يوفنتوس نقطتين ثمينتين في منافسة انتر ميلانو على صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم بعدما تعادل مع ايمبولي بهدف لكل منهما اليوم السبت ضمن مباريات الجولة ال22.
وفي ثاني مباريات السبت المبكرة على ملعب (أليانز ستاديوم) بتورينو بعدما ضل صاحب الأرض (البيانكونيري) طريق المرمى في الشوط الأول نجح في التقدم بهدف سجله دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 50 قبل أن يدرك ايمبولي الزائر التعادل بهدف اختطفه توماسو بالدانتسي في الدقيقة 70.
وفي وقت سابق على ملعب (جويس ستاديوم) بمدينة بيرغامو فاز صاحب الأرض أتالانتا على ضيفه أودينيزي بهدفين نظيفين سجلهما أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 33 وجيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي آخر مباريات السبت على ملعب استاد (جوزيبي مياتسا) تعادل ايه سي ميلان مع بولونيا الزائر بهدفين لكل منهما بعدما تقدم الضيوف بهدف سجله جوشوا زيركيزي في الدقيقة 29 ليقلب (الروسونيري) النتيجة بثنائية لروبن لوفتوس تشيك في الدقيقتين 45 و83 قبل أن يدرك بولونيا التعادل بهدف ريكاردو أورسوليني بعد دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وبنتائج اليوم يبقى يوفنتوس في المركز الأول برصيد 53 نقطة متقدما مؤقتا على انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ومباراتين مؤجلتين سيخوض أولاهما مع فيورنتينا غدا يليه ايه سي ميلان بالمركز الثالث برصيد 46 نقطة ومن ثم أتالانتا في المركز الرابع برصيد 36 نقطة ومباراة مؤجلة. (النهاية)
م ن / ر ج
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