نيجيريا تفوز على الكاميرون وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم إثر فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون مقابل خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار نهائيات هذه البطولة التي تقام في كوت ديفوار.
وتقدم المنتخب النيجيري في الشوط الأول من اللقاء بهدف أحرزه المهاجم المتألق أديمولا لقمان في الدقيقة 36 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.
ويعتبر منتخب نيجيريا ثاني الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بعد منتخب أنغولا الذي فاز على المنتخب الناميبي بثلاثة أهداف نظيفة في وقت سابق من اليوم السبت. (النهاية)
م ر / ر ج
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