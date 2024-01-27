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نيجيريا تفوز على الكاميرون وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 1 (كونا) -- تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم إثر فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون مقابل خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في إطار نهائيات هذه البطولة التي تقام في كوت ديفوار.
وتقدم المنتخب النيجيري في الشوط الأول من اللقاء بهدف أحرزه المهاجم المتألق أديمولا لقمان في الدقيقة 36 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الأخيرة من المواجهة.
ويعتبر منتخب نيجيريا ثاني الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بعد منتخب أنغولا الذي فاز على المنتخب الناميبي بثلاثة أهداف نظيفة في وقت سابق من اليوم السبت. (النهاية)

م ر / ر ج



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