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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/27/2024 11:32:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134511 غزة - المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني تعلن غرق أكثر من ألف نازح في مختلف محافظات قطاع غزة نتيجة هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
3134508 بغداد - مجلس النواب العراقي يقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد له الى حين بت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الدعاوى المتعلقة بجولة التصويت الأولى على المنصب وأهلية المرشحين له.
3134513 بغداد - الحكومة العراقية تفول إن متخصصين عسكريين سيتولون إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وذلك بعد عقد من بداية مهمته بالشراكة مع القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
3134531 إسلام أباد - سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو يعلن مقتل تسعة باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة (سارافان) جنوب شرق إيران.
3134545 طهران – السلطات الأمنية الإيرانية تتوعد بملاحقة جميع المتورطين في حادث مقتل تسعة من الرعايا الباكستانيين في منطقة (سيركان) التابعة لمدينة (سراوان) بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وتصف الحادث ب"العمل الإرهابي". (النهاية)





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