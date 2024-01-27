موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134511 غزة - المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني تعلن غرق أكثر من ألف نازح في مختلف محافظات قطاع غزة نتيجة هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.
3134508 بغداد - مجلس النواب العراقي يقرر تأجيل انتخاب رئيس جديد له الى حين بت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الدعاوى المتعلقة بجولة التصويت الأولى على المنصب وأهلية المرشحين له.
3134513 بغداد - الحكومة العراقية تفول إن متخصصين عسكريين سيتولون إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في العراق وذلك بعد عقد من بداية مهمته بالشراكة مع القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
3134531 إسلام أباد - سفير باكستان لدى إيران محمد تيبو يعلن مقتل تسعة باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلحين مجهولين في مدينة (سارافان) جنوب شرق إيران.
3134545 طهران – السلطات الأمنية الإيرانية تتوعد بملاحقة جميع المتورطين في حادث مقتل تسعة من الرعايا الباكستانيين في منطقة (سيركان) التابعة لمدينة (سراوان) بمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية وتصف الحادث ب"العمل الإرهابي". (النهاية)
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