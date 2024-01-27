غيث ينافس على البرونزية في الدوري العالمي للكراتيه ‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه،
عفيف غيث مساء اليوم ، للعب على الميدالية البرونزية، في الجولة الافتتاحية من الدوري
العالمي المقامة في باريس.
حيث سيلتقي يوم غد اللاعب الاذري تورال اغا لارزاد.
واستهل غيث مشاركته في منافسات (وزن تحت 67 كغم)
اليوم بالفوز على اللاعب الألماني محمد اوزدامير
8-0، وعلى اللاعب الياباني ناكاتو هيروكي 5-1، وعلى اللاعب البرتغالي جاكوم 3-0، وعلى
اللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدار 3-1، وخسر في دور الأربعة أمام اللاعب المغربي
سعيد ايوبايا 7-9.
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