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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الفايز والشنيكات

1/27/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لقبيلة بني صخر عامة ولعشيرة الفايز خاصة في منطقة اللبن في محافظة العاصمة، وذلك بوفاة الحاج ممدوح محمد أبو جنيب الفايز، وإلى قبيلة عباد عامة ولعشيرة الشنيكات خاصة، في منطقة عيرا بمحافظة البلقاء، وذلك بوفاة المحامي فايز عبدالهادي حمدان الشنيكات العبادي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم السبت، بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

كما قدم التعازي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.




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