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غزة وإسرائيل.. واليوم العالمي للتعليم

1/27/2024 11:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. ابراهيم بدران يصادف يوم 1/24 من كل عام، اليوم العالمي للتعليم، كما اقرته منظمة الأمم المتحدة عام 2016 وصادقت على ذلك 198 دولة.. وقد وضعت اليونسكو شعار هذا اليوم لعام 2024 "التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة".. والمفارقة كبيرة جدا بين الشعار وبين ما يجري على الأرض وخاصة في المشرق العربي وبالذات فلسطين. حيث تجاهل الكيان الصهيوني كل دعوات السلام لينخرط في حرب دموية تناقض كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية
ودون الاستعداد لوضع حد لها. بعد مرور مائة وعشرة أيام على طوفان الأقصى، وارتكاب هذا الكيان مجازر بشرية لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة انتوني غوتيريش. جاء اليوم العالمي للتعليم لهذا العام في وقت ترتكب فيها إسرائيل عدوانها البشع على غزة واقتحاماتها المتواصلة للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية بعد أن دمر العدوان كل ما يجعل قطاع غزة مكانا صالحا للحياة الإنسانية، وبعد أن استشهد أكثر من 27 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 65 ألف جريح فلسطيني، وبعد دخول الشتاء ببرده ومطره ورياحه بينما مئات آلاف الأبرياء لا يجدون مأوى لهم، وبعد أن غدا اجتياح المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية ممارسة يومية لجنود وشرطة الاحتلال وقطعان مستوطنيه المسلحين. وخلال هذه الفترة دمر الاحتلال المتوحش في القطاع أكثر من 525 مدرسة، و12 جامعة وكلية جامعية، وأحرق أكثر من 250 مكتبة ومتحفا ومعلما تراثيا ومئات المساجد والكنائس والمستشفيات، وقتل ما يقرب من 8000 طالب وطالبة، واستشهد أكثر من 350 معلما ومعلمة واستاذا جامعيا، وأوقف العدوان التعليم في جميع ما تبقى من مؤسسات تعليمية على مختلف المستويات. وهكذا تكون إسرائيل قد رسمت حركتها إزاء التعليم عكس تجاه الأمم المتحدة، وعكس كل ما هو إنساني. إضافة إلى أن هذا العدوان أوقف عملية التنمية كليا في قطاع غزة، بل دمر الاقتصاد الفلسطيني في غزة وأوقع أضراراً بالغة في اقتصاد الضفة الغربية. فلا سلام ولا تنمية ولا حقوق إنسان نتيجة للاحتلال والحرب على كل الأراضي الفلسطينية من الكيان الصهيوني الذي يدعي الديمقراطية والالتزام بحقوق الإنسان.
وأكدت اليونسكو على أنه ((لكي يحقق أهدافه في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ينبغي للتعليم والمعلم أن يوجه الطلبة ويصقل تفكيرهم بعيدا عن خطاب الكراهية، لان مثل هذا الخطاب من شأنه أن يزيد من التحيز والتمييز، وأن يؤدي إلى تمكين العنف وانتشاره". وهنا يتساءل المراقب "هل التعليم في المدارس الإسرائيلية ينسجم مع هذا التوجه؟؟ هل تعلم إسرائيل أطفالها ليكونوا أقل كراهية للآخر وأكثر استعدادا للتعايش معه؟؟ الاجابة لا.. ثم لا. فالمدارس الإسرائيلية في مناهجها المعلنة
والخفية، ومن خلال معلميها، تزرع في نفوس الطلبة الحقد الأسود والكراهية العمياء ضد العرب. وتهدف من استخدام كلمة العرب تأصيل الكراهية تجاه كل ما هو عربي بشكل عام، حتى ينشأ الطلاب وهم لا يفكرون في الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما إلا بكل ما هو سيئ وقبيح. حيث لا تستعمل عبارة فلسطين أو الفلسطينيين بهدف محو الاسم من الذاكرة. فصورة ((العربي في التعليم الإسرائيلي أنه متخلف وغدار وأناني شره، وليس محل ثقة". وهذا التعليم المسيس المصهين ساعد على مدى الأربعين سنة الماضية بناء قاعدة تعليمية وثقافية واسعة لليمين الإسرائيلي المتطرف. اذ ان التعليم المجذر للكراهية ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا، يشكل البيئة الخصبة للتطرف والعنصرية المقيتة وعدم الاستعداد للسلام والتعايش المشترك، الأمر الذي نلاحظه في كل ما يصدر عن إسرائيل الكيان و الجيش و المجتمع. وهذا يفسر كيف تدحرج المجتمع الإسرائيلي باتجاه اليمين الذي يفيض حقدا وكراهية كما يعبر عن ذلك سموتريتش وبن غفير ونتنياهو ومئات غيرهم. بل ان قانون يهودية الدولة يرتكز إلى رؤية عنصرية أساسها الكراهية للعرب الفلسطينيين والرغبة في حرمانهم من حقوقهم كافة.
وهنا على المنظمة العربية للثقافة والعلوم (الاسيسكو)، وعلى الجامعة العربية، وكل دولة عربية بذاتها ان تتفحص وتتنبه للمناهج الإسرائيلية وخطورتها على مستقبل المنطقة العربية، وبالتالي عليها اتخاذ إجراءات فعالة في اتجاهات رئيسية منها اولاً: رفع شكوى إلى منظمة اليونسكو وغيرها من منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بل رفع دعاوى قضائية ضد تلك المناهج ومطالبة المنظمات تلك بالتدخل لإلغاء التوجهات العنصرية في منظومة التعليم الإسرائيلية. ثانياً: مطالبة إسرائيل بتغيير ما يرد في الكتب المدرسية لديهم وعلى ألسنة معلميهم من شرعنة المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب عموما، خاصة وان تلك المجازر لم تتوقف منذ عام 1948، وعانت منها بالإضافة إلى فلسطين الدول المجاورة ثالثا: ان تطلب الدول التي لها علاقة مع إسرائيل تصحيح الصور والانطباعات عن العرب والفلسطينيين والغاء ما في الكتب من عبارات استعلائية عنصرية على غرار ما كان ينشر النازيون والفاشيون في كتبهم علىى طريق انشاء جيل متعصب مفعم بالحقد والكراهية تجاه الآخرين رابعاً: دعوة اليونسكو للضغط على جميع الدول الأعضاء بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة وسلامة التعليم من التسييس الاستعماري الإحلالي باتجاه الحقد والكراهية.
إن التعليم، في مختلف دول العالم، يعمل على توجيه الناشئة ليكونوا بيئة خصبة وأعضاء فاعلين باتجاه إحلال السلام والتركيز على الجانب الإنساني، باستثناء إسرائيل التي ما تزال تدفع الأجيال الناشئة باتجاه العدوان والحرب والكراهية. ولا شك أن ما نراه في غزة بالدرجة الأولى من تدمير وقتل متواصل ومجازر لم تتوقف، وهدم المدارس واغتيال المعلمين والاساتذة والعلماء وحرمان مئات آلاف الطلبة الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية من التعليم يعطي دليلا ساطعا على أن مناهج التعليم الإسرائيلية ساعدت بقوة على تشكيل الشخصية الإسرائيلية الحاقدة التي تسعى للقتل بأي ثمن، ولا تؤمن بالسلام ولا بحقوق الإنسان الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة في كل مواثيقها وفي اليوم العالمي للتعليم.

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