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هل يحقق مؤتمر التعليم العالي حاكمية الجامعات والتمويل؟

1/27/2024 11:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - في الوقت الذي يعقد فيه مجلس التعليم العالي ملتقى التعليم العالي 2024 في العاشر من الشهر المقبل، تبرز أسئلة كثيرة حول ما يمكن أن يحققه المجلس من إيجاد حلول وطرح قضايا تمس الجامعات الأردنية، والمتعلقة بالحاكمية والتمويل وغيرها من القضايا المطروحة على طاولة النقاش.
فالمؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من رؤساء الجامعات وأكاديميين، ومختصين في شؤون التعليم العالي يشكل إطارا مهما لفتح العديد من القضايا ذات العلاقة بمخرجات التعليم العالي، واستقلالية الجامعات وتمويلها والاستثمار، فضلا عن البحث العلمي وغيرها من المحاور ذات العلاقة في ملف التعليم العالي.
المحاور البارزة التي سيناقشها الملتقى هي الحاكمية والتمويل والاستثمار، وغيرها من البنود التي سيتحدث فيها رؤساء جامعات سابقون وأعضاء في مجلس التعليم العالي وأكاديميين.
وفي السياق يؤكد الخبير الاكاديمي د. رياض الصرايرة أنه توجد سياسات محددة في الجامعات تساعد على التخطيط بأفق استراتيجي، فيما تكتفي الجامعات بإدارة عملياتها اليومية للمحافظة على الحد الأدنى من الأداء، دون أن يكون هنالك بعدا مستقبليا يقود الجامعة إلى العالمية في المستقبل.
وتابع : أبرز القضايا التي يتوجب التوجه إليها في التوصيات والملاحظات هي البحث العلمي الذي يقبع في الحدود في الجامعات الرسمية، والخاصة، إذ إن المخصصات المقدرة له غير كافية فضلا عن انخفاض مشاركة أعضاء الهيئات التدريسية في المؤتمرات الإقليمية والدولية، ما يجعل تلك الجامعات مؤسسات تعليمية تقدم تعليما بالحد الأدنى المطلوب دون أي سعي للتطوير أو التحديث.
ودعا الصرايرة المؤتمر ليكون بوابة لحوار وطني جاد لمواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم العالي من حيث الكم والنوع، والتمويل، واستخدام التكنولوجيا.
وقال: إن زيادة الطلب على التعليم الحكومي، وتزايد أعداد الطلبة في الجامعات الحكومية؛ أدى لظهور عجز مالي لتغطية مشاريعها التوسعية والنفقات التشغيلية، مضيفا أن الجامعات ولغايات التخفيف من هذا العجز، أصبحت تعتمد على الرسوم في تمويل أنشطتها، يليها الدعم الحكومي.
وكانت دراسة وطنية حول سياسة للتعليم العالي أشارت لضرورة أن تتفق سياساتها مع أهداف المستقبل والتخطيط الشامل له، وتنويع أنماط الجامعات، وتطوير أنظمة الدراسة ومناهج التعليم العالي؛ ليتفق مع حاجات المجتمع في ضوء المتغيرات .
وأوصت الدراسة الأخذ بالاعتبار أهمية مواءمة مخرجات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع، کما أوصت بإجراء مزيد من الدراسات خاصة لتقديم الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم العالي.
وتواجه أنظمة التعليم العالي تغيرات بخاصة التي أحدثتها الثورة العلمية التكنولوجية والتي أسهمت في التأثير على العلوم والمعارف وأدت لبروز تخصصات جديدة، ما يتطلب من الأنظمة التخلي عن جمودها والأخذ بقدر متزايد من المرونة والتنوع.
من جهته يرى د. باسم تليلان، أن التعليم العالي يعد المصدر الرئيس لتكوين المهارات العليا في المورد البشري باعتباره أهم الموارد المطلوبة واللازمة لإحداث التنمية، بحيث يقوم بثلاث وظائف أساسية هي التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع .
وأشار إلى أهمية أن يركز المؤتمر أو الملتقى على المتغيرات المهمة في التنمية، باعتبار التعليم العالي مؤشراً من مؤشراتها، وهو المخرج الطبيعي والأساسي للدول النامية، للخروج من التخلف والانطلاق إلى التنمية الشاملة.
ولفت تليلان إلى أن الأردن شهد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، توسعاً ملحوظاً في التعليم الجامعي، مشددا على أهمية تطبيق الحاكمية في مؤسسات التعليم العالي بهدف تحسين أدائها وضمان جودة عملياتها ومخرجاتها، وضمان وصولها إلى المراكز الأولى في التصنيف العالمي للجامعات.
كما دعا لاستخدام مفاهيم الشفافية، والنزاهة، والمشاركة والوضوح وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات، والمساءلة لتطوير المجتمعات وبنائها .
وتابع تليلان: إن مشكلة ضعف التمويل والعمل على تحسين جودة مخرجاته، تواجه مشاكل كبيرة دون حلول جذرية، نظرا لاعتمادها على الطلبة من جهة ونقص الدعم الحكومي من جهة أخرى.
وحث الجامعات على إنشاء مراكز تدريب متخصصة في إعطاء برامج تدريبية جاذبة لسوق العمل، واستيفاء رسوم ذات جدوى، وتوجيه الرسائل الجامعية والأبحاث في المجالات التي تخدم مشاريع المؤسسات الاقتصادية والحكومية .
وشدد على ضرورة أن تفكر الجامعات باستثمار بنيتها التحتية لتستطيع تمويل نفسها بنفسها، إضافة إلى تعزيز مفهوم التأهيل المهني لسوق العمل.
وبالمحصلة تبرز العديد من التساؤلات حول أهمية عقد الملتقى الآن من حيث التوقيت والمشاركة، وهل يمكن الاستفادة من توصياته في تحريك عجلة التعليم العالي وحل مشاكل الجامعات التي باتت تعتمد على زيادة الرسوم الجامعية كحل لتغطية نفقاتها بعد ضعف الدعم الحكومي؟.

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