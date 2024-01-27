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2100 عقوبة بديلة متوقعة للعام الحالي.. هل ينعكس التوسع إيجابيا؟

1/27/2024 11:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل قد أعلنت عن تنفيذ 36 حالة رقابة إلكترونيّة (سوار إلكتروني) الشهر الماضي، أكد خبراء قانونيون أنّ التوسّع في تطبيق هذه العقوبة التي تصنّف ضمن العقوبات البديلة غير السالبة للحريّة، تعتبر أمراً إيجابيّاً متقدماً له آثار ايجابيّة على الفرد والمجتمع.
وتجنّب هذه العقوبة -وفقاً للخبراء- الأفراد المحكومين أو المعاقبين بهذه العقوبة من الانخراط مع المجرمين داخل السجون ومراكز الإصلاح خصوصاً في حال كانوا أحداثا أو شبابا، وفي حال إن كان الجرم لا يستدعي إلى عقوبة سالبة للحريّة، مشيرين إلى أن العقوبات السالبة للحرية ربما لا تكون الأكثر كفاءة وفعالية في معاقبة الجناة دائماً، خصوصاً أنّها تؤدي أحيانا لاكتساب أساليب جرمية جديدة.
وشدد الخبراء على ضرورة أن يتزامن التوسع في تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونيّة مع الرقابة الفاعلة، وأن يكون هناك معيار دقيق لتطبيقها، وألا تكون تمييزية بين شخص وآخر.
وكان مشروع الموازنة للعام الحالي، ذكر أنّه تمّ تخصيص 25 ألف دينار لتطبيق عقوبة (الإسوارة الإلكترونيّة) فيما كانت الحكومة قد خصصت المبلغ نفسه للعام الماضي.
ووصلت عدد حالات العقوبات البديلة للعام الماضي، وفقاً لمشروع الموازنة 1992 ألف حالة، فيما يتوقع أن تصل العام الحالي (المستهدف) إلى 2100 حالة.
أستاذ القانون العام المشارك في جامعة البترا د.علي الدباس قال: إنّ أي توجه للعقوبات البديلة ومنها الإسوارة الإلكترونيّة يعتبر أمر جيّد، ولا بدّ من التوسع فيه، خصوصا وأنّ الهدف من العقوبة بالأساس هو الإصلاح، وليس تنفيذ العقوبات فقط ووضع الشخص المحكومة أو الموقوف في ظروف قد تنعكس عليه سلباً.
وأكد على أهمية التوسع في العقوبات البديلة، بخاصة في الجرائم التي لا تشكل خطرا على المجتمع، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع فلسفة العقوبة في إعادة تأهيل الإنسان الجاني وتحويله إلى شخص صالح في المجتمع.
وبين الدباس أن العقوبات البديلة غير السالبة للحرية من شأنها أن تخفف بالدرجة الأولى من الآثار السلبية للعقوبة على الجاني، وخصوصا من حيث عدم اكتساب تجارب جديدة من السجون، وتوجيهه لإعادة التكفير عن خطئه عبر خدمة المجتمع، خصوصاً للشباب والأحداث.
وكان الدباس أشار الى أن العقوبات البديلة تساعد في التخفيف من اكتظاظ السجون، وتنعكس سلبا على القدرة على توفير الخدمات الأساسية للسجناء والتي تعتبر حقا لهم، ناهيك عن أنها تؤثر على فكرة الغاية من مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي تحويل السجين إلى عضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة.
ودعا الدباس لضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة عند تطبيق العقوبات البديلة، خصوصا الإسوارة الإلكترونية، وبما يضمن عدم تكرار الجرم أو الانحراف لسلوكيات أخرى تؤدي إلى تكرار الجرم، مؤكداً على ضرورة أنّ يكون هناك معيار دقيق لتطبيقها، وألا يكون تمييز بين شخص وآخر.
مدير البرامج في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة، أشار إلى أنّ الاتجاهات الحديثة في السياسات الجنائية ترى بأنّ العقوبات السالبة للحرية ليست دائما هي الحل الأمثل للتعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ولم يتم إدانتهم بشكل قطعي، حيث إنهم من المفترض بريئون حتى يتم الفصل في قضاياهم من قبل الجهات القضائية المختصة، وحتى مع مرتكبي الجرائم خصوصاً في الجرائم غير الخطيرة أو التي يمكن أن تعالج ببدائل غير الاحتجاز أو السجن، والتي أثبتت فاعلية من خلال التنفيذ ومنها، الرقابة الإلكترونية، والرقابة القضائية، وبرامج تعديل السلوك، وعقوبة العمل للمنفعة العامة وخدمة المجتمع.
ويرى شبانة أنّ استعمال السوار الإلكتروني كبديل عن التوقيف ليس بإجراء جديد في دول العالم، وهو إجراء ينسجم مع الاتجاهات الحديثة في السياسة الجزائية والتي تركز على احترام قربنة البراءة والتوجه نحو بدائل الاحتجاز، خصوصا في الجرائم الغير خطيرة وعدم اللجوء إلى التوقيف إلا في الحالات الضرورية.
وأكد على أن مبررات استخدام بدائل التوقيف والاحتجاز، والتي منها السوار الإلكتروني تبرز في حفظ حقوق جميع الأشخاص الذين يمرون في منظومة العدالة سواء المتهمين أو الضحايا أو الشهود، حيث إنه في حال كان الشخص المتهم بريئا أو لا يوجد من الأدلة ما يكفي لإدانته، فإنه في حال الحكم ببرائته فإنه ليس من السهل تعويضه عن الفترة التي يكون قد امضاها موقوفا.
كما أنّ استخدام الرقابة الإلكترونية – وفق شبانة - يساهم في إبقاء الأشخاص الذين يمرون في إجراءات المحاكمة في محيطهم الاجتماعي ويحافظ على استمرار حياتهم الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التي تفرضها الجهة القضائية المختصة، وفي حالات العنف الأسري فإنه يمكن استعمالة في حال صدور أوامر الحماية للضحايا وإبعاد المعنفين عن ضحايا العنف.
وقال شبانة: إنّ الأردن شهد في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية تتوائم مع الاتجاهات الحديثة، حيث تم تبني تعديلات سهلت اللجوء إلى بدائل الإصلاح المجتمعي ومنها تطبيق الإسوارة الإلكترونية، كما تم تطوير البنى التحتية وتدريب الكودار البشرية للتعامل مع الحالات التي يتم وضعها تحت الرقابة الإلكترونية والإجراءات، والشروط التي يجب على الموقوف الالتزام بها.
وتدرج وزارة العدل "المراقبة الإلكترونيّة" ضمن بدائل "العقوبات السالبة للحريّة (الحبس)، حيث تشير إلى أنّ عقوبة المراقبة الإلكترونيّة هي "وضع المحكوم عليه تحت الرقابة لمدّة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة".

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