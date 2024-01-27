القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون ضربوا أمس سفينة تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي

القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون ضربوا أمس سفينة تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي
التاريخ
1/27/2024 11:30:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيون ضربوا أمس سفينة تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن.
وأضافت بأن القصف نجم عنه حريق كبير تم إخماده بمساعدة البحرية الأميركية والهندية والفرنسية.
وأشارت "لم تقع إصابات في الهجوم ولا تزال السفينة صالحة للإبحار وعادت إلى مسارها السابق".
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