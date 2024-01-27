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القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون ضربوا أمس سفينة تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي

1/27/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيون ضربوا أمس سفينة تحمل علم جزر مارشال بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن.
وأضافت بأن القصف نجم عنه حريق كبير تم إخماده بمساعدة البحرية الأميركية والهندية والفرنسية.
وأشارت "لم تقع إصابات في الهجوم ولا تزال السفينة صالحة للإبحار وعادت إلى مسارها السابق".

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