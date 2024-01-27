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اعتقال شابين فلسطينيين خلال اقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية

1/27/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين، خلال الاقتحامات التي تنفذها في الضفة الغربية المحتلة.
فقد اقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت شابا من مخيم جنين.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري بالقرب من عرابة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ، شابا من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مجد الرمحي، وذلك عقب دهم منزله، وتفتيشه.
في سياق متصل، اندلعت ، مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في منطقة "أم السمن" قرب المدخل الجنوبي للبلدة "النشاش"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن اصابات .
كما اقتحمت قوات الاحتلال ، قرية مردا شمال سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المحال التجارية في القرية، وهددت أصحابها بإغلاق محالهم.
يشار إلى أن مردا تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، كما يوجد على مدخليها الوحيدين بوابتين حديدتين.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة، من مداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما زادت من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.

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