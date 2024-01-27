إعلام عبري عن وزير مالية الإسرائيلي: سيكون هناك حكومة عسكرية في غزة

إعلام عبري عن وزير مالية الإسرائيلي: سيكون هناك حكومة عسكرية في غزة
التاريخ
1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير مالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه سيكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، ستكون مسؤولة أيضا عن القضايا المدنية، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
جاء ذلك التصريح خلال حديث سموتريتش لوسائل إعلام.
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