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إعلام عبري عن وزير مالية الإسرائيلي: سيكون هناك حكومة عسكرية في غزة

1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير مالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه سيكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، ستكون مسؤولة أيضا عن القضايا المدنية، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
جاء ذلك التصريح خلال حديث سموتريتش لوسائل إعلام.

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