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الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات

1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين .
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي "السباعنة وأبو الرب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور.
ونشرت تلك القوات قناصتها على اسطح المنازل وفي المناطق المرتفعة من قباطية، بينما تسللت وحدات خاصة "مستعربة" إلى داخل أحياء البلدة.
وبحسب مصادر محلية، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل عرف من اصحابها ماهر وصالح زكارنة.

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