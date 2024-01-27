الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين .
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قباطية وسط تحليق للطائرات المسيرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي "السباعنة وأبو الرب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور.
ونشرت تلك القوات قناصتها على اسطح المنازل وفي المناطق المرتفعة من قباطية، بينما تسللت وحدات خاصة "مستعربة" إلى داخل أحياء البلدة.
وبحسب مصادر محلية، نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل عرف من اصحابها ماهر وصالح زكارنة.
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