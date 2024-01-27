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20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالب آلاف المتظاهرين في 20 مدينة إسبانية على رأسها العاصمة مدريد، السبت، المجتمع الدولي بفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل لدفعها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وخرج آلاف المحتجين في مظاهرات عمت 20 مدينة إسبانية، في مقدمتها مدريد وبرشلونة وإشبيلية وبلد الوليد وليون وبيلباو وبوغوس، استجابة لدعوة منظمة "جمعية مدريد الوحدوية مع فلسطين" بدعم من 187 جمعية ومنظمة أهلية في عموم اسبانيا.
ففي مدريد، هتف المتظاهرون بشعارات من قبيل "قاطعوا إسرائيل" و"ليست حرب، إنما إبادة جماعية" و"المجرم نتنياهو" و"فلسطين حرة"، حاملين الأعلام الفلسطينية.
وطالب المتظاهرون في بيان مشترك، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وسحب قوات الاحتلال من غزة، وإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفع الحصار عن غزة.
كما طالب البيان، حكومات العالم بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.
وشدد أنه على الحكومة الإسبانية "قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والرياضية" مع إسرائيل.
وأضاف البيان، أن الشعب الفلسطيني "مستعمَر، وضحية التطهير العرقي ونظام الفصل العنصري".
كما شهدت مدن إسبانية أخرى مظاهرات مماثلة، طالب فيه المتظاهرون وقف إطلاق النار في غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم بحق سكان غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا، و64797 جريح، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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