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إعلام أميركي: اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحماس

1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم اقتراب التوصل لاتفاق بين سلطات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ممثلة بحركة حماس لإطلاق الأسرى على مراحل مقابل وقف الحرب لشهرين.

وقال المسؤولون ان المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات إسرائيل وحماس وتجري حولها محادثات في باريس اليوم.

وبين هؤلاء ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه حاليا سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من السابق.
وأشاروا الى ان المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل وقف القتال 30 يوما مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الرهائن.
وقالوا الى حكومة الاحتلال وحماس ستعملان خلال المرحلة الأولى على وضع تفاصيل المرحلة الثانية لإطلاق سراح الجنود الرهائن.
ولا يزال يتعين التفاوض بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

MENAFN27012024000072011014ID1107776280

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