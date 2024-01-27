إعلام أميركي: اتفاق مرتقب بين إسرائيل وحماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم اقتراب التوصل لاتفاق بين سلطات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية ممثلة بحركة حماس لإطلاق الأسرى على مراحل مقابل وقف الحرب لشهرين.
وقال المسؤولون ان المفاوضين وضعوا مسودة للاتفاق تجمع بين مقترحات إسرائيل وحماس وتجري حولها محادثات في باريس اليوم.
وبين هؤلاء ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه حاليا سيكون أكثر اتساعا في نطاقه من السابق.
وأشاروا الى ان المرحلة الأولى من الاتفاق ستشمل وقف القتال 30 يوما مقابل إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الرهائن.
وقالوا الى حكومة الاحتلال وحماس ستعملان خلال المرحلة الأولى على وضع تفاصيل المرحلة الثانية لإطلاق سراح الجنود الرهائن.
ولا يزال يتعين التفاوض بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
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