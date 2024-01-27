Sunday, 28 January 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ بالخليل وتعتقل 4 مواطنين

1/27/2024 11:30:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت أربعة مواطنين على الأقل.
وأفادت مصادر مجلية، بأن تلك القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في احياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على اصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات.
وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال اربعة مواطنين من عائلة طافش، دون التمكن من معرفة هوياتهم.

MENAFN27012024000072011014ID1107776279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث