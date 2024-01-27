قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ بالخليل وتعتقل 4 مواطنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة الشيوخ شمال الخليل، واعتقلت أربعة مواطنين على الأقل.
وأفادت مصادر مجلية، بأن تلك القوات نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في احياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على اصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات.
وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال قوات الاحتلال اربعة مواطنين من عائلة طافش، دون التمكن من معرفة هوياتهم.
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