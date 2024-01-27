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هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

1/27/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يخفى على متابع ما يعيشه القطاع السياحي من أوضاع في الربع الأخير من العام الماضي ومطلع الربع الأول من هذا العام، وإن كانت الأرقام المعلنة تحدثت عن نمو في العائد السياحي، في وقت سجل الأردن المركز التاسع في تصنيف الوجهات السياحية ((الأفضل نمواً)) خلال السبعة أشهر الأولى في 2023، بنسبة بلغت 23 %، وسجل ارتفاعاً في أعداد زوار المبيت، وارتفاعا في الدخل السياحي، وارتفاعا في الواصلين عبر المطارات، وارتفاعا أينما توجهت وسألت في القطاع الذي كنا نتحدث أنه تعافى بامتياز ما بعد ((شماعة كورونا))، والباحث عن النسب والأرقام يجدها حقيقية وقد نشرت في أكثر من مكان، ولكن ((يا فرحة ما تمت))!.
نعود الآن إلى واقع اليوم في القطاع، وحديث غير منقطع في عناوين كثيرة منها ارتفاع تكاليف التشغيل، أسعار تنافسية في المنطقة العربية، نقص كوادر متخصصة، ضعف تلبية الطلب، حقيقة واقع الخدمات السياحية، القدرة على صناعة الضيافة، مجابهة الركود السياحي، ميزان الإيرادات المتوقعة، آليات التميز والنجاح، مجابهة الظروف الاقتصادية، تحديات الأوضاع السياسية، أهمية التسويق والدور الرسمي، وسمِّ ما شئت من قائمة لا تنتهي فيما يعيشه القطاع السياحي سنويا والفندقي خصوصا، وفيما لا يتوقف عن التردد في حديث اجتماعات ومجالس مختلفة، أو بين مالكي ومشغلي الفنادق والمنشآت السياحية من علامات تجارية عالمية كانت أم محلية.
واقع سياحي صعب ما يعيشه القطاع أردنيا، والذي ما أن يعلو صهوة الحصان لينطلق كل عام ليجد كبوة تهزه، كبوات أجزم أننا لم نتعلم كثيرا منها، بالرغم من تكررها وبالرغم من الخطط الموضوعة والإستراتيجيات المأمولة والجهود الرسمية غير المتوقفة بحقه، مما يستوجب صدق الوقفة الرسمية، بحق دعم ورفعة القطاع ومشغليه، الذين عاشوا ويعيشون بين تحفيز البناء ورسائل الاهتمام الرسمي للتوسع، وبما يقابلها من ضعف وتذبذب طلب على القطاع، تتحكم في مسيرته أي أحداث داخلية أو إقليمية أو عالمية، وآخرها ((الحرب على غزة))، التي تسجل شهداء من شكل مختلف خارج قطاع غزة، لتسجلهم شهداء داخل القطاع السياحي، بين من أغلق أو تعطل أو تعسر بالالتزامات، وبين من تم فصله من موظفين أو من تم منحه جزءا من راتب أو غير ذلك من أشكال الضرر وهي كثيرة وممتدة لكافة سلاسل التزويد والعمليات الخدماتية المرتبطة بنمو وحركة سياحية نشطة.
ولنعلم أن اليوم هو الأكثر محركا لضمان تفعيل ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي من خطوات وإجراءات وبرامج لمواجهة تحديات القطاع والمشاريع المستقبلية، اليوم رؤية التحديث الاقتصادي هي معيار الاستجابة والمحاكاة الحقيقية الذي ننتظر نتائجها في التخفيف والتقليل من آثار أي كبوة يعيشها القطاع، ولتكون أيام العام كاملا تعظم النتائج وليس أشهرا منه فقط، وتنهي شكوى العاملين والمشغلين، ولنبدأ جدّيا لا عناوين لقاءات واجتماعات رسمية بما يستوجبه القطاع السياحي والفندقي خصوصا من وقفة في الضيق ليستمر في الرخاء والضيق، وأبرزها ما زلنا نكرره يوميا دون حل توافقي وخطوة إيجابية كاملة في ملف الضرائب والطاقة والمياه والامتيازات المحفزة ونسب العمالة ومتطلبات التصنيف، وعوائد التنظيم وغيرها مما يعانيه مشغلو ومستثمرو القطاع السياحي والفندقي، والذين يقضون وقتهم بين ترخيص وتصويب مخالفة وتفتيش وتضييق والبحث عن تمويل ليستمروا في عملهم، فهل تضمن رؤية التحديث الاقتصادي أن تلمع نجوم الفنادق حقا في الأعوام القليلة القادمة؟.

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