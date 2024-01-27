Sunday, 28 January 2024 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أقل مما يجب وأكثر من التوقع

1/27/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

"أكثر مما توقعنا وأقل مما يجب" قد يكون هذا هو التعبير الأدق عما يشعر به الكثيرون عقب إصدار محكمة العدل الدولية قرارها باتخاذ طائفة من التدابير المؤقتة التي يتوجب أن يلتزم بها الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية وعلى قطاع غزة تحديدًا.
كان من المؤمل أن يتضمن قرار المحكمة وقف الأعمال العسكرية والعدائية كافة في قطاع غزة؛ ليكون بارقة أمل أكثر تحديدًا تنتشل الأطفال والنساء والرجال وكل من يقيم على أرض القطاع قاطبةً من واقع أصبح أكثر إيلامًا وعجزًا وإحباطًا أمام عقيدة يهودية تحرك آلة الحرب جنوبًا وشمالًا، غربًا وشرقًا دون هوادة.
إنّه الواقع المؤلم الذي أصبح خارج إطار المناقشة أو التوصيف، ولكن في ظل هذا الواقع المشهود حاليًا لنتذكر جميعًا أنّ رحلة النضال ما زالت مستمرة، وستبقى قائمة إلى أجل نسعى لأن يكون مسمّى.
هذه الحرب الآثمة على قطاع غزة منقطعة النظير في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني لن تكون الأخيرة، وهذا ما يؤكده التاريخ وسلسلة الجرائم الإسرائيلية؛ فالكفاح بالسبل كافة هو رحلة ممتدة وصولًا الى الحق والحقيقة.
هذا المنظور وتلك المعرفة بأن الوصول إلى المبتغى يتطلب عملًا دؤوبًا على الأصعدة كافة كان واضحًا أكثر ما يكون لدى دولة جنوب أفريقيا التي وبعد صدور القرار أشارت من خلال ممثليها الى أنها تعي تماما أنّ رحلة النضال تتطلب عملًا ووقتًا وأن جنوب أفريقيا عاشت تجربةً مماثلةً من الفصل العنصري وما رافقه من أصناف التنكيل والانتهاك إلا أنها وصلت في نهاية المطاف إلى حقوقها المشروعة.
إذًا وقفة مع قرار محكمة العدل الدولية وهذه الأداة الحقوقية التي أصبحت اليوم بيد الشعب الفلسطيني والعربي والعالمي المناصر للحق والحقيقة تنطوي على أهمية لا يتوجب تجاوزها أو العبور عنها دون إدراك أهميتها والتي تتمثل في الآتي:
أولًا: يعدّ القرار سابقة تاريخية دولية في الطلب من الكيان الإسرائيلي المحتل وقف الأعمال التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وفي الوقت إدخال المساعدات بصورة فورية، واستندت المحكمة في ذلك إلى تصريحات صادرة عن مسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها الذين عكسوا الوضع المأساوي والكارثي في القطاع، مما يعني أن هناك شبهات وأدلة قوية وواضحة ساقت المحكمة إلى الاعتقاد بأن جريمةً ترتكب في القطاع وهو الأمر الذي يشكل ضربة قوية للرواية الإسرائيلية التي كرستها عبر سنوات بنائها لهذا الكيان بأنها تستخدم حق الدفاع عن النفس لتبرير أفعالها وأنه هدف للإبادة منذ تأسيسه.
ثانيًا: استندت المحكمة في تأصيلها للقرار الصادر باتخاذ تدابير مؤقتة إلى تصريحات قادة الحرب الإسرائيليين الذين نزعوا الصفة الانسانية عن أهالي قطاع غزة لغايات الدفع نحو ارتكاب أقسى درجات العنف والتنكيل، وهو الأمر الذي دفع بالمحكمة إلى اتخاذ قرار بالطلب من إسرائيل وقف التحريض المباشر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والحفاظ على الأدلة، أي أن قادة الاحتلال الآن في موضع الاتهام لحين صدور قرار نهائي في القضية، وهو الأمر الذي يعزز محاكمتهم أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثا: صدر قرار المحكمة باتخاذ التدابير المؤقتة بشبه إجماع من قضاة يمثلون دولا مختلفة، منها دول تساند إسرائيل في حربها على قطاع غزة هو أمر له أبعاد عدة، أبرزها وضوح الأفعال الجرمية التي يرتكبها الكيان المحتل بصورة لا يمكن إنكارها، ومن جانب آخر ما يعكسه هذا المشهد من أن القضاء يبقى ملاذا أساسيا للأفراد والشعوب وأن القضاء يسمو على مصالح الدول الضيقة.
قرار محكمة العدل الدولية يعد سابقة دولية لا يمكن الرجوع عنها، لذا فإن البناء على هذا القرار والاستمرار في حشد الأدلة والعمل القانوني والحقوقي المشترك لإدانة الكيان الصهيوني في المرحلة المقبلة هو ضرورة وعمل يتطلب تكاتف الجهود والمضي قدما رغم الألم والمعاناة، انتصارًا وحماية للأجيال القادمة، فرحلة النضال ما تزال مستمرة.

MENAFN27012024000072011014ID1107776277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث