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قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

1/27/2024 11:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في خضم الجدل الذي أثارته عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) حول الأرباح والخسائر، طرحت بقوة مسألة دور العملية الحاسم في إعادة القضية الفلسطينية من العراء. وفي الحقيقة، لم يقتصر الأمر على إعادة القضية إلى الضوء، وإنما تصدرت بطريقة لا تصدق المشهد العالمي وغطت على قضايا كانت تعتبر المحركات الجيوسياسية للعالم القادم (حرب أوكرانيا بشكل ملحوظ). والآن، يبدو أن القضية الفلسطينية هي التي تعيد ترتيب المعادلات والتعريفات التي بدت مستقرة منذ وقت طويل.
كان من أهم التطورات تحويل القضية الفلسطينية التاريخية إلى "قضية قانونية" حقيقية بفضل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا الشجاعة ضد الكيان الصهيوني في "محكمة العدل الدولية". ولأول مرة في تاريخ النضال التحرري الفلسطيني ضد الاستعمار، أصدرت هيئة قانونية دولية مهمة سلسلة من الأحكام بشأن سلوك الكيان الصهيوني، في ما اعتبره الكثيرون هزيمة قانونية كبيرة للكيان وداعميه، وانتصارا لمناصري الحق الفلسطيني.
بطبيعة الحال، كان ثمة خيبة أمل في عدم إصدار المحكمة قرارا يأمر الكيان صراحة بوقف نشاطه العسكري في غزة على الفور، أو رفع الحصار عنها. لكن جزءا من القانونيين يرون وقف إطلاق النار متضمنا في أمر المحكمة إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
في الحكم 15-2، أمرت المحكمة حكومة الكيان بمنع الأعمال التالية ضد "المجموعة" المحمية، التي هي فلسطينيو غزة بتعريف المحكمة:
"(أ) قتل أعضاء المجموعة؛ (ب) التسبب في ضرر بدني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة؛ (ج) إخضاع المجموعة عمدا لظروف معيشية يُقصد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا؛ (د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".
وبذلك، فإنه في حين أن عبارة "وقف إطلاق النار" لم ترد نصا في قرار المحكمة، فإن الحكم يظل واضحا بشأن قصد المحكمة، حيث أمرت الكيان بالتوقف –حرفيا- عن قتل الفلسطينيين في غزة "بأثر فوري".‏
كان حتى قبول قضية الإبادة الجماعية ضد الكيان شكلا محل شك، في ضوء الحماية الأميركية الحازمة للكيان في المؤسسات الدولية، ونفوذ أميركا المعتاد في هذه المؤسسات. وتوقع الكثيرون أن يمارس أصدقاء الكيان ضغوطا قوية على الدول التي ينتمي إليها قضاة المحكمة الدولية، لتضغط بدورها عليهم. لكن المحكمة أفلتت، بطريقة ما من هذا المأزق وكانت نسبة التصويت بين القضاة كاسحة لصالح بحث قضية الإبادة موضوعا، وإعلان أن دفوع جنوب إفريقيا صحيحة ومقنعة لتكون أساسا لبحث التهمة. وهذا في حد ذاته تطور مهم.
وحتى لو عطلت الولايات المتحدة آلية تنفيذ أحكام المحكمة في مجلس الأمن الدولي، فإن اتخاذ هذا الإجراء سيلحق المزيد من الضرر بسمعة الدولة التي تقدم نفسها كقائدة للنظام العالمي وحارسة للقانون الدولي. وسوف تضع نفسها مباشرة في نفس الصف مع متهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أم كل الجرائم. ويشير كثير من المعلقين إلى صعوبة رفع اليد بـ"الفيتو" على قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بما يعنيه ذلك من السقوط الأخلاقي المعلن ذاتيا لصاحب الاعتراض.
في قرارها، أيدت المحكمة "حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأعمال المحظورة ذات الصلة" بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ووجدت أن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة عرضة لمزيد من التدهور قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي".‏ وقال القرار، الذي قرأته رئيسة المحكمة، وممثلة الولايات المتحدة بالذات: "يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة القاتمة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة". ‏‏وأمرت الكيان بوقف التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، والحفاظ على أي أدلة على انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ترتكبها قواته أو أفراده، وتقديم تقرير عن امتثاله لأوامر المحكمة في غضون شهر واحد.‏
حسب الكاتب جيريمي سكاهل، فإن "الحكم الصادر عن المحكمة مهم بالمعنى الرمزي: فقد وجد أن الفلسطينيين في غزة هم مجموعة محمية بموجب أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن جنوب إفريقيا أثبتت أن هناك أساسا معقولا للتقاضي بشأن ما إذا كان الهجوم العسكري الإسرائيلي يشكل إبادة جماعية.‏ ‏لكنه يمثل أيضا انقلابا تقنيا لإسرائيل، التي جادلت مسبقا بأنها لا ترتكب أعمال إبادة جماعية. والخلاصة هي أن المحكمة قضت بأن إسرائيل يجب أن تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، وأمرتها بالتوقف عن قتل الفلسطينيين هناك".
ينبغي أن يكون تحول الكيان الصهيوني من ضحية للإبادة الجماعية، التي بنى عليها روايته وعصم بها نفسه من الحساب، إلى مرتكب معترف به للإبادة، بداية لسلسلة من الإجراءات التي تنتهي إلى تفنيد هذه الرواية. وينبغي أن يستفيد الفلسطينيون من المبدأ، وإنما ليس الوسائل الوحشية، الكامن في وضع الضحية الحقيقية التي تقضي الأخلاقية والقانون نصرتها. كما أن الإدانة الرسمية التي أصبحت قريبة أكثر من أي وقت مضى للكيان بالإبادة الجماعية تشكل أساسا جديدة لقياس الأخلاقية في الاعتراف به والتعامل معه، واستعادة الأسس الإنسانية المدعومة بالقانون لتحديد الاصطفافات والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.
إذا كان ثمة شك متبق في أهمية القرار التاريخي للمحكمة الدولية، تكفي ملاحظة ردود قادة الكيان الموتورة عليه، من نتنياهو إلى غالانت وبن غفير وسموتريتش وغيرهم. وقد بدا استشهادهم بـ"الهولوكوست" و"معاداة السامية" صراخا في صحراء، لم يعد يمتلك نفس التأثير المستجدي الذي اعتاد أن يجلبه. ففي النهاية، لا يحق لمجرم محتمل يحاكم أمام المحكمة أن يتذرع بأي شيء لتحويل الجريمة إلى حق، كما اعتاد أن يفعل. وقد أسقط القرار، مسنودا بالصور التلفزيونية والأدلة، آخر المساحيق عن بشاعة الوحش الذي يغرس مخالبه وأنيابه في لحم فلسطين، وعن نوع أخلاق مناصريه والمتعاملين معه.

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