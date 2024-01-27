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زيادة التضخم في أمريكا

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل التضخم في أمريكا ارتفاعا طفيفا في ديسمبر، لتبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.
لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية 2023 مع إنفاق الأمريكيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50% في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: ((مسار التضخم يتحسن، ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام. مع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به، ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت)).
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.1% في نوفمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%، وزادت تكلفة منتجات الطاقة 0.3%.
وفي الـ12 شهرًا حتى ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر، بينما جاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بعد ارتفاعه 0.1% في نوفمبر، وزاد ما يسمى ((مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي)) 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2%. وتعد قراءات التضخم الشهرية، البالغة 0.2%، مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، 0.3%، وارتفعت 3.3% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 3.5% في نوفمبر.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و1.9% في الأشهر الستة الماضية.

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