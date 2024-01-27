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الشيطنة أداة الخبثاء

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) شيطنة المختلف، وتشويه صورته، تعد من أهم أدوات الكارهين لغيرهم، ويعدونها ضرورة من ضروريات تعبئة الناس على بعضهم البعض، وإضعاف معنويات المختلف سواء كان الاختلاف في الفروع أو حتى في الثوابت، ويقف خلف هذه الشيطنة وهذا التشويه وذاك التهجم أطراف عديدة، تحركهم دوافع ومصالح وأهداف فكرية، ويعملون ليل نهار على شيطنة الآخر، وربما تجريمه..
دوافع المشيطنيين للآخرين وأهدافهم لا تحصى، ومما أجزم بصدارته، بناء حواجز نفسية بين مختلف المستويات، وتقبيح أفعال الآخرين، وحمل الناس على معاداتها، وصولا للبغية غير المعلنة، وهي احتكار الصواب، واختصاصهم به؛ وخبثهم الأكبر له صور كثيرة وخطيرة، كتصوير المختلف عنهم بأنه خطر على الأمن والأمة، وعلى الدين والوطن، وطبيعي أن هذا، ووفق تقنية الشيطنة، لا يكون إلا بإلصاق صفات مكروهة وطنيًّا بمن يراد شيطنته، وتنصيبه عدوًّا بما يحمله من معتقدات وأفكار، وتبديعه وتكفيره إن كان مسلما، وتخوينه ورميه بالجاسوسية إن كان غير مسلم، ولا يضير فاعلو الشيطنة من أجل تحقيق أمانيهم تحريف كلام غيرهم، والدخول في نواياهم، وبتر كلامهم، وإنتاج سيناريوهات عجيبة وغريبة، ضد أي فكرة أو ثقافة أو حضارة أو شعب أو شخص أو أي شيء آخر لم يعجبهم.
مؤلم جدا شيطنة أي امرأة لا تلتزم بزي معين، وأي رجل له نمط شخصية معين، ومؤلم جدا شيطنة الكتاب والمفكرين، ورموز العلماء والفلاسفة، ومؤلم جدا شيطنة الحضارات، ومؤلم جدا شيطنة الشعوب، ومؤلم جدا شيطنة الأفراد، ومؤلم جدا ما يفعله المشيطنون من تضييع أعمار الناس في أوهام غير حقيقية، ومؤلم جدا أن تستمر المحاولات في شيطنة المختلفين، وإجهاض حقوقهم، وقمع آرائهم، ومؤلم جدا تأجيج الناس ضد بعضها، وتقييد حرية الفكر والمعتقد، خصوصا إن تغلف هذا باسم الدين. وفي النهاية، الشيطنة بكل أو بعض ما قدمته أراه، وللأسف، خطيئة ندفع ثمنها جميعا، بغض النظر عن أنواع اختلافاتنا، لأن إقصاء وإزاحة المختلف عن المشهد العام يعطل المصالح، وجعل المختلف فزاعة ومصدر رعب يفسد الحياة، ويبعدنا مسافات بعيدة عن الآمال المدنية والدنيوية، وأقصد بذلك أن يخلص الكل لوطنه، وأن يتفانى الجميع لأجل صيانة السلم الأهلي، ونبذ الأفاعيل العنصرية، وغض الطرف وجوبا عن خصوصيات الآخرين؛ لأن الشيطنات والتلاعب بالخصوصيات تحول ولاءات الناس من الولاء للوطن للولاء للطائفة والمذهب، وللمنطقة والقبيلة، وهذا يعني قتل معنى المواطنة ومدنية الدولة، ونسف حقيقة أن الدين للفرد والقانون للدولة؛ وما على الخيريين إلا العمل على التجاور والتلاحم بلا هالة وتضخيم، ودون قدسية وتفخيم، والعمل المستمر على تأكيد أنه لا مكان بيننا للتفرقات العنصرية، ولا للتشكيكات الطائفية، وكما قال ولي العهد الهمام، بارك الله لنا فيه: ((لا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ليجعلها الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية)).

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