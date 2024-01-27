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تعرف إيه عن المنطق

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت اليونيسكو منذ عام 2019 يوم 14 يناير يوما عالميا للمنطق، بالاشتراك مع المجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية.
فما المنطق، ولماذا يلقى هذا الاهتمام الدولي، وما أهم تطبيقاته وأشكاله في حياتنا؟
يشتق المنطق من مفردة (نطق) ويعد الفيلسوف (أرسطو) الأب الذي وضع أسسا ومعايير منهجية لفهم المنطق وقد تحدث عنه بوصفه العلم الذي يدرس تقييم الأدلة والحجج المنطقية. وتمييز الأفكار القوية وإعطاء أحكام تتوافق مع العقل. كما اشتغل على موضوع المنطق عدد كبير من الفلاسفة والعلماء منهم على سبيل المثال بيتر أبيلار، وغوتلوب فريجه، وكورت غودل، وجون فن وآخرون.
وفي معظم الثقافات يرتبط تعريف الإنسان بالمنطق، فالإنسان (كائن منطقي) وما نموه الروحي وتطوره المعرفي وإدراكه ووعيه وحضارته وأخلاقه إلا ترجمة لأنماطه المنطقية.
ويمكننا أن نرى بوضوح أن الحضارات القديمة كالإغريقية والرومانية والمصرية وغيرها كانت نتاجا مباشرا لتفعيل التفكير المنطقي. ويشير هذ إلى الدور الكبير الذي لعبه المنطق في تطوير الفلسفة والعلوم.
وتحرص البشرية اليوم أكثر من أي وقت مضى على فهم مبادئ المنطق وتطبيقاته، إذ يعد المنطق أساسا في العلوم الحديثة كالرياضيات والاقتصاد والمعلوماتية والتكنولوجيا.
يختلف المنطق بلا شك حسب البنية الفكرية التي ينتمي إليها شخص ما أو مجتمع ما ويتأثر بالمعتقدات الذاتية لكنه يعد أقصر الطرق لتحسين الأفكار وتصحيح مسارها.
يشكل الاحتفال باليوم العالمي للمنطق مناسبة لنشر الوعي بين الناس بأهمية المنطق، ويسعى لتعزيز العمل على تطوير (علم المنطق) في التربية والتعليم والأبحاث، ودعم أنشطة الجمعيات والجامعات وغيرها من المؤسسات المعنية بتحسين فهم المنطق وتطويره.
كما أن الاحتفاء بالمنطق ينعكس إيجابا على السلام العالمي ويرتقي بلغة الحوار الإنساني، ويقرب المسافات بين الثقافات المحلية لمختلف الشعوب.

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