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لا تلوي يد التاريخ 2/1

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) عزيزي الوالد أباً وأماً، إياك ثم إياك أن تلوي يد التاريخ فتصر أن تبقى مهيمناً (بالمعنى الهيراركي) على أبنائك، وقد تجاوزوا سن المراهقة، ستزدهر بدواخلهم (المراهقة) لتتحول من مجرد (مرحلة عمرية) إلى (عقدة دائمة) تفتك بجسد الأسرة دون أن تشعر ثم تسأل بغباء (لماذا العقوق؟! )، فتقاليدك التي أنشأتها على أنقاض تقاليد آبائك، يريد الأبناء إنشاء جديدهم مثلها، ليصبح هذا الجديد هو تقاليدهم الخاصة في زمنهم القادم إذا كبروا، فالآباء (الهيراركيون) قبل نصف قرن كانوا مزعجين لأبنائهم بسبب ما سماه آباء القرن الماضي ((إدمان المسجل والتلفزيون))!! كم أضحكتني الدراسات الأكاديمية ذات النتائج (الوعظية) المحسومة سلفاً التي أربكها حتى مسلسل ((جريندايزر الكرتوني)) في القرن الماضي.
عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، إياكما ثم إياكما أن تلويا يد التاريخ فتصرا أن تبقى علاقتكما وفق شروطكما القديمة قبل ربع قرن، لأن الإصرار على إنكار حركة التاريخ سيخلق لكل واحد منكما وجهاً جديداً لا يراه الآخر لتعيشا مع بعضكما بوجهين تحت سقف واحد، فوجه قديم مهترئ كئيب يمثل التزامكما بنمط علاقتكما القديمة ((المهترئة)) ووجه جديد حقيقي يعيشه كل واحد منكما بعيداً عن الآخر، لتبدأ عليكما أعراض (العلاقة المسمومة) دونما سبب إلا عجزكما عن استيعاب التغيرات فيكما وحولكما عبر عقدين أو ثلاثة، ولهذا أعتب على بقايا الواعظين الذين يصرخون في زمن الصحوة بآية ((مثنى وثلاث ورباع)) متلمظين بذكوريتهم، فلما جاء زمن الحق الكاشف ظهر أنهم يؤمنون ببعض الكتاب عندما غضبوا واغتاظوا من آية ((فلا جناح عليهما فيما افتدت به)).
عزيزي الأستاذ/المعلم في الجامعة أو المدرسة (بعض معلمي المدارس أكاديميين من حملة الشهادات العليا)، إياك ثم إياك أن تلوي يد التاريخ فتصر أن تبقى علاقتك مع طلابك وفق شروط قديمة كان عنوانها (لكم اللحم ولي العظم) وإياك والتذاكي في ادعاء دور يتجاوز دورك (التعليمي) فتسقط في أدوار صحوية قديمة دون أن تشعر، واحذر ممن يذكرونك بدورك (التربوي) لأن دورك التربوي لا يعني أبداً أن تكون قدوة صوفية أمام طالب سلفي، ولا قدوة في الفقه الشافعي أمام طالب اثني عشري أو إسماعيلي، ولا قدوة في تقاليدك الحضرية أمام طالب بدوي أو العكس، إن دورك التربوي محصور في مهنتك وملخصها أن تعيد تربية نفسك أولاً لتكون في داخل جدران المدرسة (قدوة كمواطن مهنته التعليم وفق قيم النزاهة والعدالة والمساواة والتسامح والاعتدال) ولهذا عليك أن تدرس معنى هذه الكلمة (مواطن) ومتطلباتها الأخلاقية في احترام (التنوع والاختلاف) داخل الوطن الواحد مما يدعم اللحمة الوطنية، فولاؤك للدولة يتأكد بقدر التزامك بصفة (مواطن) فوق أي ولاء خاص دونها وإيصال هذا المعنى التربوي والأخلاقي لطلابك، وأي حديث عن تقسيمات مناطقية أو طائفية باعتبارها معيارا أكثر دقة في (الولاء للدولة) هو ورم خبيث لأنه يحمل صفات مرض السرطان في انقسام الخلايا الداخلية للجسم لتهاجم خلايا الجسم الأخرى، وليتذكر المعلم أن ولاءاته التي تخص تقاليده وأعرافه في (منزله ومحفل جماعته) قد لا تعني منازل وجماعات كثير من طلابه، وأن قوة (الولاءات الهامشية/الطائفة، المذهب، القبيلة، العرق، اللون) لا قيمة لها دون دولة تقدم مفهوم (المواطنة) على أي اعتبارات أخرى، فطالبان في أفغانستان عاجزة عن تكوين دولة قوية متماسكة بقدر عجزها عن استبدال عقدتها المذهبية وضيق أفقها الطائفي والقبلي بالعقد الاجتماعي في (المواطنة)، تلك المواطنة المحملة بالمعاني التربوية والأخلاقية الحديثة التي تجمع ولا تفرق وتتقبل تنوعاتها، لنرى دولة الهند وفيها عشرات الديانات والأعراق واللغات وهي تريد منافسة الصين وأمريكا في الحضور الدولي، وعلى أساس هذه (المواطنة) قامت (الدولة المدنية) في العالم الحديث، فهل من مدكر أيها (المعلمون/الأكاديميون) أم ما زلتم تريدون دوراً تربوياً داخل الحرم التعليمي (مدرسة/جامعة) يتجاوز (المواطنة) وأخلاقها وقيمها إلى أدوار أخرى تتناسب وتفتيت الدولة باسم (العقيدة الأنقى، والعرق الأنقى، واللون الأنقى) أو باسم (الحاكمية) التي تزعم أن لها الحق في استباحة دم رأس الدولة (أنور السادات) وأن لها الحق في الدين والدولة معاً (ولاية الفقيه/المرشد الأعلى).
الدولة هي لجميع المواطنين على قدم المساواة، وكل دين مرتبط بمؤسسة وزعيم ديني يصدر عنه صك الغفران في الجنة لهذا وصك الحرمان في النار لذاك ليس إلا كهنوت ومجمع مسكوني للقرون الوسطى، تعافت منه أوروبا المسيحية بجرعات من عقل ابن رشد الأندلسي، وتهاوى العرب بنفي هذا العقل وإحراق كتبه، ولهذا قيل كأثمن حكمة لمن أراد تماسك أي دولة حديثة (الدين لله والوطن للجميع).

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