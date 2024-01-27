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الأمير محمد بن سلمان مجدد القرن

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) خاضت السعودية الصِّعاب في تاريخها، فبدأت دولة دون نفط، واجهت الأعداء، ووحدّت أطرافها، لعبت بدبلوماسية عالية، بفطرة الملك المؤسس، رحمه الله، فتغلبَّت على كل عقبة، عاصرت دولًا عظمى سقطت كألمانيا واليابان في 1945، والاتحاد السوفيتي في 1991، استطاعت أن تتجنّب عواصف الحرب العالمية الثانية، وهي واقفة، تتقدّم، حريصة على أن تنال وتحقق ما عجز عنه غيرها في مختلف المجالات، يستلم الراية فيها قائد أمين لشعبه، منه وفيه، ليسلمه إلى من بعده، فما إن جاء القرن الحادي والعشرين، حتى تساءل الجميع عن دورها أمام مختلف أنواع التحديات، في مجال الاقتصاد، والدبلوماسية، والتقنية العالية، والاختراع، لكنَّ الزمان كان قد خبأ لنا ولي العهد محمد بن سلمان، ولسان حاله يقول: لكل زمان دولة ورجال، فبعيدًا عن صنوف التفنن في التعبير، والاستعارة والكناية والبلاغة، كانت الأرقام هي أفصح خطيب، وأصدق من تحدّث عن التقدّم الذي يقفز إلى الأمام.
فالسعودية ضمن أقوى 20 دولة في الاقتصاد، في المركز الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويحتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالميًا، ويأتي البنك المركزي السعودي في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، و15 عالميًا، وهي الأولى عربيًا في احتياطي الذهب وفي الترتيب 17 عالميًا، وهكذا فإنَّ الاقتصاد السعودي يزاحم وينافس، ويتصدّر بهدوء لا يعرف الصوت المرتفع، بل الإنجاز المسجّل.
ويتصدّر اسم عدد من الجامعات السعودية التقييم العالمي، بما تقدّمه من جودة التعليم، وفي بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية كانت السعودية في المرتبة الأولى إقليميًا، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا، من بين ما يقارب 200 دولة، وصار العالَم يشاهد الأخبار التي تنقل أنَّ مؤشر التنافسية الرقمية التابع للمركز الأوروبي، يرصد أن المملكة العربية السعودية حققت أكبر نهضة رقمية، فضلًا عن قطاع الخدمات، وتسجيل براءات اختراع، وما رافق كل هذا من إنجازات كاستضافة إكسبو 2030، وهكذا كانت الإنجازات تتوالى والأرقام لا تعرف الاحتمال، ولا لغة المجاز، ولا يتسع المقام لاستعراض إلا بعض من كل، حتى لا أعيد على القارئ ما يسمعه يوميًا في القنوات العالمية، والمواقع الإخبارية.
وفي وسط كلِّ هذه الإنجازات كان الأمير محمد بن سلمان، بكل تواضع يخرج دون انقطاع عن شعبه، ليخاطب المواطن السعودي، ويقول له إنَّه رأسماله الذي يراهن عليه في المقام الأول، ويحدّثه بصراحة وشفافية عن المشكلات التي تواجهنا جميعًا، ويسعى إلى حلّها، دون تكلّف، وبشفافية عالية، وبروح احتواء لمختلف العناصر الوطنية، لذا لم يكن غريبًا هذا الالتفاف الشعبي حوله، بل إنَّ شعبيته ظهرت في استفتاءات حتى من هم خارج السعودية، كما في استفتاء ((روسيا اليوم)) حين ظهر في المرتبة الأولى، للعام الثالث على التوالي، وهذا متوقع ممن يرى أي جهد، وعمل يخدم به بلاده، بعزم لا يلين، وكما قال هو نفسه: ((لا شيء يوقفني سوى الموت!))، أطال الله عمره.
لقد حطَّم أولئك الذين كانوا ينخرون في التعليم السعودي، فكانوا يبثون الأيديولوجيا لا العلم، وكانوا يحرصون على غسل الأدمغة، لا تطويرها، ويبثون الكراهية بين الشعب الواحد، فطهّر التعليم ومختلف القطاعات التي استغلوها، فكانت استطالتهم على الناس، قد قصمتها كلمة واحدة منه: ((سندمرهم فورًا)) لذا تقدّمت الجامعات، وحارب الفساد فانعكس هذا على تقدّم الاقتصاد، والمشاريع التنموية، وقرّب المؤهلين، والخبراء، فمثّلوا السعودية في دبلوماسيتها أفضل تمثيل، حتى أضحوا محل غبطة ممن يرون فيهم كفاءة رجال الدولة، وتحرّكت عجلة الاقتصاد، والاختراع، والإبداع.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ظهر ما قاله بنفسه من حرصه ومراهنته على المواطن السعودي، فحمى الحقوق الأساسية للمواطن، فلا يواجه المواطن أيَّ وصاية عليه من أحد يحسب أنه أعرف منه بمصلحته، فما ثَم إلا الدولة والقانون، والجميع سواسية أمامه، فلمس المواطن الإنجاز في حياته اليومية، ولم يعد الأمر مجرد خبر في نشرة، بل وجد أي تعليم يتلقى، وأي أمان يحظي، وأي كرامة له قد صانها وليّ العهد.
وصارت الهوية الوطنية واضحة المعالم، وتحددت السياسة السعودية بأن تجعل على رأس أولوياتها مصلحة المواطن أولًا، وشاهد العالَم أيَّ أنفَة وطنية تتميز بها السعودية، حين كان ولي العهد يقابل رئيس ثاني أقوى دولة في العالم روسيا، فأعلن عن حاجته لمداخلة بعد كلمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبذكاء دبلوماسي قال له إنَّ المترجم لعله أخطأ في الترجمة، فلا يوجد يوم استقلال سعودي، بل هو يوم توحيد لها، إذ إنَّ السعودية لم تستعمر! فكانت المواقف لولي العهد تخترق المحافل الدولية، وتتناقلها وسائل الإعلام، وأدنى تصريح له، يتصدّر العناوين، السعودية اليوم في عزِّ عافيتها، وعنفوانها، فالدولة التي لها تاريخها الضارب، ومآثرها المسطّرة في الصحف، تتجسّد اليوم في هيئة شاب مثقف بعزم وحنكة، يمتلك الطموح بين يديه، كأنه طرف البشت حين يمسكه بين أصابعه، محمد بن سلمان هو عنوان للقرن الجديد، لذا حق له أن يسمى مجدد القرن.

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