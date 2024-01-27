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توقف الأعمال بممشى الصفا يربك السكان

1/27/2024 11:16:31 PM

(MENAFN- Al Watan) تسبب توقف السفلتة والصيانة للجزء الأكبر من ممشى حي الصفا 5 بجدة في تضرر الأهالي، بعد قيام الأمانة بترميم بداية الممشى بينما تركت البقية، فيما أكدت أمانة جدة الانتهاء من 27 ممشى بأنحاء المدينة وتنوعت الخدمات المقدمة بين مرافق عامة وألعاب أطفال ودورات مياه وأجهزة رياضية وسفلتة وترميم.
وأوضح سعود الحمياني، أحد سكان الحي، أن الأمانة أنهت الجزء الأول من الممشى، ولم تكمل أعمال الصيانة والترميم لبقية الممشى، مما تسبب بإزعاج لسكان، وقال: نلجأ لممشى الصفا 2 أو ممشى الرحاب، باعتبار أنه قريب ومساحته شاسعة ومنظمة.
مشيرًا إلى أن الجزء الذي انتهت منه الأمانة مسافته قصيرة، ولا تتوافر به أجهزة رياضية، وخال من أي مرافق عامة.
وأضاف عبد الله أحمد أن السكان يتطلعون للانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة والسفلتة للممشى، الذي تحول الجزء الأكبر منه إلى مواقف سيارات لأصحاب المنازل المجاورة.
وقال أحمد خالد إن ترك الممشى بدون صيانة أو ترميم تسبب في تكاثر الحشرات والأتربة والقوارض، حيث يوجد بأخر الممشى مصب لمجرى مياه غير معروفة المصدر، مطالبًا بسرعة إنجاز أعمال الصيانة والسفلتة، ويقع ممشى حي الصفا بشارع مأمون بري، ويبلغ طوله 1200 متر وعرضه 20 مترًا.

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