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95 % انخفاض بقيمة المخالفات التأمينية

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام الماضي، تخفيض قيمة المخالفات التأمينية 95%، وانخفاض زيارات فروع المؤسسة بـ73%، وتنفيذ المعاملات والخدمات إلكترونيا دون تدخل بشري بـ96%، وبلغت خدمات العملاء المنجزة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي 50%، وإطلاق العديد من المنتجات النوعية.
ضد التعطل
فاقت مصروفات المنافع التأمينية مصروفات منافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومصروفات فرع الأخطار المهنية، حيث بلغت مصروفات المنافع التأمينية 132 مليار ريال، مقابل 958 مليون ريال مصروفات نظام التأمين ضد التعطل، و997 مليون ريال مصروفات فرع الأخطار المهنية، في وقت بلغت إجمالي المعاملات المنجزة إلكترونيا 80 مليون معاملة، وخدمة 14 مليون عميل.
56 ألف زيارة
بلغت الزيارات الوقائية والورش التوعوية المنفذة 56 ألف زيارة، وبلغت الزيارات الافتراضية 350 ألف زيارة، وانخفض معدل الإصابات إلى 9%، وبلغت الاستفسارات المجابة 98.5%، وتبلغ الخدمات الاستباقية المنفذة قبل طلب العميل 21%.
مصروفات ومعاملات
132 مليارا مصروفات المنافع التأمينية
958 مليونا مصروفات التأمين ضد التعطل
997 مليون ريال مصروفات فرع الأخطار المهنية
14 مليون عميل مستفيد
80 مليون معاملة منجزة
%95 تخفيض المخالفات التأمينية
56 ألف زيارة وقائية
%9 انخفاض معدل الإصابات
%96 تنفيذ المعاملات إلكترونيا دون تدخل بشري
%73 انخفاض زيارات الفروع

MENAFN27012024000089011017ID1107776251

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