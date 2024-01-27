8 خدمات لذوي الاحتياجات بالمسجد النبوي

(MENAFN
- Al Watan) تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي 8 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من توفير مواقع خاصة للصلاة وترجمة الخطب بلغة الإشارة ومداخل خاصة لهم على أبواب محددة بالقرب منها مصليات خاصة، إضافة إلى كراسي متحركة لتقلهم داخل المسجد النبوي وساحاته وأيضا عربات مخصصة لتسهيل وصولهم لمياه زمزم ومصاحف بلغة برايل للمكفوفين.
وتعمل الهيئة على خدمة تلك الفئة من توفير سبل الراحة لهم وتوفير طاولات طعام لإفطار الصائمين، وتم تجهيز 10 مصليات في أنحاء المسجد منها 3 مصليات في التوسعة الشمالية، و3 مصليات في التوسعة الغربية، و3 مصليات في التوسعة الشرقية، كما تمت تهيئة غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص، مع توفير ورش متنقلة لخدمة العربات في الساحة.
خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
- عربات جولف
- منحدرات على أبواب المسجد
- كراسي للصلاة على مداخل الأبواب
- 10 مصليات في أنحاء المسجد
- كراسي متحركة
- عربات لتسهيل وصولهم لمياه زمزم
- مصاحف بلغة برايل للمكفوفين
- طاولات طعام لإفطار الصائمين.
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