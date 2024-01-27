Sunday, 28 January 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 خدمات لذوي الاحتياجات بالمسجد النبوي

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي 8 خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة من توفير مواقع خاصة للصلاة وترجمة الخطب بلغة الإشارة ومداخل خاصة لهم على أبواب محددة بالقرب منها مصليات خاصة، إضافة إلى كراسي متحركة لتقلهم داخل المسجد النبوي وساحاته وأيضا عربات مخصصة لتسهيل وصولهم لمياه زمزم ومصاحف بلغة برايل للمكفوفين.
وتعمل الهيئة على خدمة تلك الفئة من توفير سبل الراحة لهم وتوفير طاولات طعام لإفطار الصائمين، وتم تجهيز 10 مصليات في أنحاء المسجد منها 3 مصليات في التوسعة الشمالية، و3 مصليات في التوسعة الغربية، و3 مصليات في التوسعة الشرقية، كما تمت تهيئة غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ 100 شخص، مع توفير ورش متنقلة لخدمة العربات في الساحة.
خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة
- عربات جولف
- منحدرات على أبواب المسجد
- كراسي للصلاة على مداخل الأبواب
- 10 مصليات في أنحاء المسجد
- كراسي متحركة
- عربات لتسهيل وصولهم لمياه زمزم
- مصاحف بلغة برايل للمكفوفين
- طاولات طعام لإفطار الصائمين.

MENAFN27012024000089011017ID1107776250

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث