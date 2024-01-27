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مرتفع جوي وراء فيضان كورنيش جدة

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أرجع متخصص في علم البيئة وقوع فيضان الكورنيش الشمالي بمدينة جدة، أول من أمس، إلى تأثيرات مناخية بعيدة عن منطقتنا (synoptic scale)، والمسبب لها هو المرتفع الجوي الذي يسيطر على شبه القارة الهندية في فصل الشتاء. ومن المعروف أن اتجاه الرياح المصاحب للمرتفع الهندي يكون في اتجاه دوران عقارب الساعة، وهذا شأن جميع المرتفعات الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. أما المنخفضات الجوية في نصف الكرة الشمالي فيكون اتجاه الرياح فيها عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.
أحزمة الرياح
قال أستاذ علم البيئة الدكتور علي عشقي: ((لمعرفة تفاصيل الظواهر المناخية مثل ظاهرة فيضان الكورنيش في مدينة جدة يتطلب الإلمام ببعض المصطلحات الجوية، منها: الأرصاد الجوية الكلية Macro meteorology مثل دراسة أحزمة الرياح التي تهب على مناطق معينة من الكرة الأرضية مثل الرياح النفاثة Jet stream، والرياح التجارية المختلفة التي تهب على طول خطوط العرض في النصف الشمالي والنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتمتد لآلاف الكيلومترات. أما الظواهر المناخية التي في مناطق معينة يزيد طولها على 1000 كيلومت كالتي في النشرات الجوية التي تحدث على السهل الأمريكي أو الروسي أو الهندي، فيطلق على هذه الظاهرة اسم ((مقياس سنوبتك)) Synoptic scale، ومثل ذلك تأثير كل من: المنخفضات الجوية، ومنخفضات البحر الأبيض المتوسط، والمنخفضات الإفريقية على منطقتنا في جميع فصول العام، والظواهر المناخية المتوسطة mesoscale، وهي الظواهر الصغيرة المحلية التي لا يزيد طولها على 10 كيلومتر)).
المرتفع الجوي
أرجع ((عشقي)) فيضان الكورنيش الشمالي بمدينة جدة في فصل الشتاء، وبالتحديد في ديسمبر ويناير وفبراير، لسيطرة المرتفع الجوي على شبه القارة الهندية، الذي يمتد لآلاف الكيلومترات، حيث تكون اتجاه الرياح فيه باتجاه عقارب الساعة، أي أنه يمر بمنطقة بحر العرب، فيدفع بكميات كبيرة من المياه السطحية لكل من بحر العرب وخليج عدن إلى داخل البحر الأحمر عن طريق باب المندب، لافتا إلى أن الرياح الموسمية التي نشأت عن هذا المرتفع كانت شديدة، فدفعت بكميات كميرة من المياه السطحية لخليج عدن وبحر العرب إلى داخل البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع المياه السطحية في البحر الأحمر لأكثر من متر، وذلك السبب الرئيسي في فيضان الكورنيش الشمالي. وفي فصل الصيف، ينعكس اتجاه الرياح باتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة، فيتسبب ذلك في دفع المياه السطحية خارج البحر الأحمر، ما يتسبب في انخفاض المياه السطحية في البحر الأحمر في يوليو وأغسطس لأكثر من متر.

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