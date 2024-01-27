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لا مبيت لمرضى عمليات اليوم الواحد

1/27/2024 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة الصحة تنظيماً طبياً جديداً لمنح الموافقة لممارسة عمليات اليوم الواحد، أكدت من خلاله عدم السماح ببقاء الحالة المرضية التي تخضع لعمل جراحة طبية في مراكز عمليات اليوم الواحد للمبيت في المركز، وأن يتم نقلها إلى مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص مهما كانت الظروف للحالة الصحية، وأن يتم عمل اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحالات الطارئة التي يستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.
أطباء وأخصائيون
جاء القرار مبنياً على موافقة وزير الصحة فهد الجلاجل الصادر على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423.
وأكد القرار الذي حصلت ((الوطن)) على نسخة منه أنه يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقلاً أو ضمن مجمع طبي قائم وفق عدد من الضوابط التي اشتملت على الموافقة بإجراء جراحة اليوم الواحد للطب الاستشاري أو الطبيب نائب أول في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط، كما يجوز أن يوفر المركز العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين بما يتلاءم مع حجم ونشاط المركز.
ممارسة النشاط
أوضح القرار أن هناك عددا من المتطلبات التي يجب توفرها لمنح الموافقة على عمل المركز ومنها مطابقة المركز للشوط والمواصفات والتجهيزات، وكذلك حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد.
وتعتبر الموافقة للطبيب المرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد موافقة شخصية ولا يسمح بممارسة النشاط لأي طبيب آخر لم تتم الموافقة له بممارسة هذا النشاط، وأن يمنح الطبيب الموافقة لممارسة هذا النشاط لمدة سنتين، وله أن يتقدم في نهاية المدة بطلب التجديد. كما بين القرار أنه يجب تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع من المريض وتحفظ في سجله الطبي.
ضوابط لمركز جراحة اليوم الواحد
- الموافقة للطب الاستشاري أو الطبيب نائب أول في مجال تخصصه
- توفير العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين
- مطابقة المركز للشوط والمواصفات والتجهيزات
- حصول الطبيب على موافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي
- استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد
- لا يسمح بممارسة النشاط إلا للطبيب الحاصل على موافقة
- يمنح الطبيب الموافقة لمدة سنتين وله أن يتقدم بطلب تجديد
- تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها

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