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مدربو Yelo يغادرون

1/27/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد المدربين المغادرين لدوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى إلى 14 مدربًا، حيث شهدت الجولة الـ18 إقالة مدرب العربي الكرواتي هورفات، والتعاقد مع الصربي إيليتش، وعرقل العدالة انطلاقة المتصدر القادسية، وإلحاقه الهزيمة الثانية له بالدوري، وانخفض معدل الأهداف إلى 18 هدفًا، وفاقت الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل، الجزائيات وإشهار البطاقات الحمراء، وتأجيل مواجهة أحد وهجر، بينما احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس حالات تحكيمية.
تعثر
شهدت الجولة الـ18 تعثر المتصدر القادسية بالخسارة، والوصيف الجبلين، وصاحب المركز الثالث الخلود بالتعادل، وحافظت على مراكزهم تواليًا، حيث واصل القادسية صدارة ترتيب الدوري بـ40 نقطة، يليه الجبلين ثانيًا بـ33 نقطة، والخلود ثالثًا، والعدالة رابعًا بـ32 نقطة لكل منهما، واشتد الصراع على مراكز المؤخرة بين 7 أندية، حيث تراجع القيصومة إلى المركز الأخير بـ12 نقطة، والصفا في المركز ما قبل الأخير بـ14 نقطة، وهجر الـ16 بنفس الرصيد، والترجي الـ15 بـ15 نقطة، والعين الـ14 بـ18 نقطة، والبكيرية الـ13 بـ19 نقطة، وأحد الـ12 بـ20 نقطة.
تراجع
تراجع معدل تسجيل الأهداف في الدوري للجولة الثانية على التوالي، حيث تم تسجيل 18 هدفًا في الجولة، وتسجيل 6 انتصارات، وتساوي انتصارات أصحاب الأرض مع انتصارات الضيوف بـ3 انتصارات، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 3 ضربات جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة.
صدارة
تصدر القادسية أقوى الأندية دفاعًا، والأقل استقبالا للأهداف بـ15 هدفًا، والأكثر تسجيلا للأهداف بـ34 هدفًا، والأكثر انتصارات بـ12 انتصارًا، ويتصدر مهاجم النجمة عثمان ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، والقيصومة والصفا الأكثر خسائر بـ12 خسارة لكل منهما.
- 14 مدربًا يغادر Yelo.
- العدالة يعرقل انتصارات المتصدر.
- القاتلة تفوق الجزائيات والطرد.
- انتصارات الضيوف تعادل أصحاب الأرض.
- 7 أندية تتصارع في المؤخرة.

MENAFN27012024000089011017ID1107776247

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