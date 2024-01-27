مدربو Yelo يغادرون

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد المدربين المغادرين لدوري (Yelo) لأندية الدرجة الأولى إلى 14 مدربًا، حيث شهدت الجولة الـ18 إقالة مدرب العربي الكرواتي هورفات، والتعاقد مع الصربي إيليتش، وعرقل العدالة انطلاقة المتصدر القادسية، وإلحاقه الهزيمة الثانية له بالدوري، وانخفض معدل الأهداف إلى 18 هدفًا، وفاقت الأهداف الحاسمة في الوقت القاتل، الجزائيات وإشهار البطاقات الحمراء، وتأجيل مواجهة أحد وهجر، بينما احتسبت تقنية الـ(VAR) خمس حالات تحكيمية.
تعثر
شهدت الجولة الـ18 تعثر المتصدر القادسية بالخسارة، والوصيف الجبلين، وصاحب المركز الثالث الخلود بالتعادل، وحافظت على مراكزهم تواليًا، حيث واصل القادسية صدارة ترتيب الدوري بـ40 نقطة، يليه الجبلين ثانيًا بـ33 نقطة، والخلود ثالثًا، والعدالة رابعًا بـ32 نقطة لكل منهما، واشتد الصراع على مراكز المؤخرة بين 7 أندية، حيث تراجع القيصومة إلى المركز الأخير بـ12 نقطة، والصفا في المركز ما قبل الأخير بـ14 نقطة، وهجر الـ16 بنفس الرصيد، والترجي الـ15 بـ15 نقطة، والعين الـ14 بـ18 نقطة، والبكيرية الـ13 بـ19 نقطة، وأحد الـ12 بـ20 نقطة.
تراجع
تراجع معدل تسجيل الأهداف في الدوري للجولة الثانية على التوالي، حيث تم تسجيل 18 هدفًا في الجولة، وتسجيل 6 انتصارات، وتساوي انتصارات أصحاب الأرض مع انتصارات الضيوف بـ3 انتصارات، وتسجيل 4 أهداف حاسمة في الوقت القاتل، واحتساب 3 ضربات جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء مرة وحيدة.
صدارة
تصدر القادسية أقوى الأندية دفاعًا، والأقل استقبالا للأهداف بـ15 هدفًا، والأكثر تسجيلا للأهداف بـ34 هدفًا، والأكثر انتصارات بـ12 انتصارًا، ويتصدر مهاجم النجمة عثمان ترتيب الهدافين بـ13 هدفًا، وهجر الأكثر تعادلات بـ8 تعادلات، والقيصومة والصفا الأكثر خسائر بـ12 خسارة لكل منهما.
- 14 مدربًا يغادر Yelo.
- العدالة يعرقل انتصارات المتصدر.
- القاتلة تفوق الجزائيات والطرد.
- انتصارات الضيوف تعادل أصحاب الأرض.
- 7 أندية تتصارع في المؤخرة.
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