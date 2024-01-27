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الأبيض والكنجر لإيقاف مغامرات طاجيكستان وإندونيسيا

1/27/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع منتخب الإمارات إلى العبور إلى ربع نهائي كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، حينما يواجه نظيره منتخب طاجيكستان الطموح إلى مواصلة تألقه في البطولة القارية، على إستاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب دور الـ16 للبطولة الآسيوية.
ويطمح منتخب أستراليا إلى استغلال تفوقه وإمكانياته الهائلة لتجاوز منافسه إندونيسيا الساعي إلى إحداث مفاجأة قوية ومدوية بإقصاء أحد المرشحين لنيل اللقب.
تفوق وطموح
رغم الفارق الكبير في الإمكانات والتاريخ، واللذين يرجحان كفة الإمارات، إلا أن طاجيكستان، لديها طموح قوي للعبور إلى ربع النهائي، بعد أداء ونتائج متشابهة مع الإمارات في دور المجموعات، لكأس آسيا، حينما يتواجهان على إستاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب دور الـ16 للبطولة القارية.
وبدأ الأبيض مشواره بالبطولة في المجموعة الثالثة بالفوز على هونج كونج 3/ 1، والتعادل مع فلسطين 1/1، ثم خسر أمام إيران 1 /2، وصعد ببطاقة المركز الثاني بـ4 نقاط، وأحرز 5 أهداف، واستقبل 4 أهداف.
وتفوقت الإمارات بفارق الأهداف على فلسطين صاحبة نفس الرصيد، التي صعدت ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
بينما بدأ طاجيكستان مشواره بالتعادل سلبيا مع الصين، ثم سقط أمام قطر صفر /1، وحقق في الجولة الثالثة انتصارا على لبنان 2 /1، ليخطف بطاقة المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط وسجل لاعبوه هدفين، واستقبلت شباكه هدفين أيضًا.
ولم يسبق أن التقى المنتخبان سوى في مباراتين

فارق الإمكانات
ستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الأسترالي للتأهل إلى ربع النهائي، نظرا لفارق الإمكانات والتاريخ بينه وبين إندونيسيا، الذي سيواجهه في افتتاح ثمن النهائي على إستاد جاسم بن حمد، ومنذ انضمامه لعضوية الاتحاد الآسيوي في 2006 لم يغب الكنجر عن أي نسخة لبطولة أمم آسيا، وكان أقل إنجاز حققه هو التأهل لدور الثمانية في نسختي 2007، و2019، فيما حقق اللقب عام 2015، وحل وصيفا في 2011.
وقدم المنتخب الأسترالي، عروضًا جيدة في دور المجموعات، إذ تفادى الخسارة في مبارياته الثلاث، إذ كسب الهند 2 / صفر، وسورية 1/ صفر، وتعادل مع أوزبكستان 1/1.
في المقابل، يسعى المنتخب الإندونيسي لمواصلة كتابة تاريخ جديد في البطولة، خاصة وأنه يسجل ظهوره الأول في دور الـ16، وتأهل المنتخب الإندونيسي لدور الـ16 بصفته واحدًا من بين 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بعدما قدم عروضًا لا بأس بها في دور المجموعات، حيث خسر أمام العراق 1 /3، وكسب فيتنام 1/صفر، وخسر أمام اليابان 1 /3.

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