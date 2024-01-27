نصف قروض الجمعيات الزراعية لعسير
التاريخ
1/27/2024 11:16:30 PM
| استحوذت منطقة عسير على نصف القروض والخدمات الائتمانية الموجهة للجمعيات التعاونية الزراعية بالمملكة منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية، وبقيمة إجمالية بلغت 331.2 مليون ريال من إجمالي 677 مليون ريال تم صرفها للجمعيات الزراعية.
وبلغت قروض الخدمات الائتمانية الموجهة للجمعيات التعاونية الزراعية منذ نشأة الصندوق وحتى 2022 حوالي 677.091.741 ريالا، وبلغ عدد القروض 118 قرضا وبنسـبة زيـادة عـن العـام المالـي الماضي بلغـت 47.5 %، جاء ذلك حسب تقرير إحصائي لصندوق التنمية الزراعية.
وأشار التقرير إلى الحـرص على تشـجيع الجمعيـات الزراعية التعاونية والعمـل علـى دعمها ومسـاعدتها بالقـروض الضرورية، لدعمها في تحقيق التنمية الزراعيـة، ومـا تقـوم بـه فـي مجـال التسـويق الزراعـي بصفة خاصـة من إحـداث تـوازن فعلي بيـن العرض والطلـب للمنتجـات الزراعيـة، وبمـا يعمـل علـى المسـاهمة في التغلـب على المشـاكل التسـويقية للمزارع والمشـروعات الزراعيـة، خاصـة ذات السـعات المحـدودة، أو المتوسـطة منهـا.
أعلى المناطق
وتصدرت منطقة الرياض بعدد القروض الممنوحة وعدد الجمعيات، حيث بلغ عدد الجمعيات فيها 12 جمعية، وعدد القروض الممنوحة 31 قرضا، في حين خلت مناطق أخرى من أي قروض زراعية للجمعيات التعاونية، كالمنطقة الشرقية، التي لم يسجل فيها أي قرض زراعي لجمعيات تعاونية، ومنطقة الحدود الشمالية.
وتوزعت قيمة القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية بالإضافة إلى عسير على الرياض بنسبة 28.2% وبقيمة 190.6 مليون ريال، والقصيم بنسبة 10.7% من القروض وقيمة 72.5 مليون ريال، والخرج 3.6% وبقيمة 24.5 مليون ريال، وجازان بنسبة 4.6% وبقيمة 31.4 مليون ريال، والباحة بنسبة 2.9% وبقيمة 19.9 مليون ريال، تلتها الجوف بنسبة 0.3% وبقيمة 1.9 مليون ريال، وتبوك بنسبة 0.2% وبقيمة 1.6 مليون ريال، والمدينة المنورة بنسبة 0.2% وبقيمة 1.2 مليون ريال، وحائل بنسبة 0.1% وبقيمة 837.8 ألف ريال، ونجران بأقل قيمة، والتي بلغت 670.9 ألف ريال وبنسبة 0.09%.
عدد القروض بالمناطق وقيمتها:
عسير= 8= 331.247.736= 49%
الرياض= 31= 190.658.179= 28.2%
القصيم= 22= 72.528.807= 10.7%
الخرج= 15= 24.536.459= 3.6%
جازان= 4= 31.407.579= 4.6%
الباحة = 2= 19.953.951= 2.9%
الجوف= 4= 1.940.963 = 0.3%
تبوك = 3= 1.662.441= 0.2%
المدينة المنورة= 6= 1.242.746= 0.2%
حائل= 14= 837.877= 0.1%
نجران = 5= 670.959= 0.09%
المجموع = 677.091.741
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