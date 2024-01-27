نصف قروض الجمعيات الزراعية لعسير

استحوذت منطقة عسير على نصف القروض والخدمات الائتمانية الموجهة للجمعيات التعاونية الزراعية بالمملكة منذ إنشاء صندوق التنمية الزراعية، وبقيمة إجمالية بلغت 331.2 مليون ريال من إجمالي 677 مليون ريال تم صرفها للجمعيات الزراعية.

وبلغت قروض الخدمات الائتمانية الموجهة للجمعيات التعاونية الزراعية منذ نشأة الصندوق وحتى 2022 حوالي 677.091.741 ريالا، وبلغ عدد القروض 118 قرضا وبنسـبة زيـادة عـن العـام المالـي الماضي بلغـت 47.5 %، جاء ذلك حسب تقرير إحصائي لصندوق التنمية الزراعية.

وأشار التقرير إلى الحـرص على تشـجيع الجمعيـات الزراعية التعاونية والعمـل علـى دعمها ومسـاعدتها بالقـروض الضرورية، لدعمها في تحقيق التنمية الزراعيـة، ومـا تقـوم بـه فـي مجـال التسـويق الزراعـي بصفة خاصـة من إحـداث تـوازن فعلي بيـن العرض والطلـب للمنتجـات الزراعيـة، وبمـا يعمـل علـى المسـاهمة في التغلـب على المشـاكل التسـويقية للمزارع والمشـروعات الزراعيـة، خاصـة ذات السـعات المحـدودة، أو المتوسـطة منهـا.

أعلى المناطق

وتصدرت منطقة الرياض بعدد القروض الممنوحة وعدد الجمعيات، حيث بلغ عدد الجمعيات فيها 12 جمعية، وعدد القروض الممنوحة 31 قرضا، في حين خلت مناطق أخرى من أي قروض زراعية للجمعيات التعاونية، كالمنطقة الشرقية، التي لم يسجل فيها أي قرض زراعي لجمعيات تعاونية، ومنطقة الحدود الشمالية.

وتوزعت قيمة القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية بالإضافة إلى عسير على الرياض بنسبة 28.2% وبقيمة 190.6 مليون ريال، والقصيم بنسبة 10.7% من القروض وقيمة 72.5 مليون ريال، والخرج 3.6% وبقيمة 24.5 مليون ريال، وجازان بنسبة 4.6% وبقيمة 31.4 مليون ريال، والباحة بنسبة 2.9% وبقيمة 19.9 مليون ريال، تلتها الجوف بنسبة 0.3% وبقيمة 1.9 مليون ريال، وتبوك بنسبة 0.2% وبقيمة 1.6 مليون ريال، والمدينة المنورة بنسبة 0.2% وبقيمة 1.2 مليون ريال، وحائل بنسبة 0.1% وبقيمة 837.8 ألف ريال، ونجران بأقل قيمة، والتي بلغت 670.9 ألف ريال وبنسبة 0.09%.

عدد القروض بالمناطق وقيمتها:

عسير= 8= 331.247.736= 49%

الرياض= 31= 190.658.179= 28.2%

القصيم= 22= 72.528.807= 10.7%

الخرج= 15= 24.536.459= 3.6%

جازان= 4= 31.407.579= 4.6%

الباحة = 2= 19.953.951= 2.9%

الجوف= 4= 1.940.963 = 0.3%

تبوك = 3= 1.662.441= 0.2%

المدينة المنورة= 6= 1.242.746= 0.2%

حائل= 14= 837.877= 0.1%

نجران = 5= 670.959= 0.09%

المجموع = 677.091.741