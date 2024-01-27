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ارتفاع طفيف بأسواق النفط

1/27/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسواق النفط العالمية فائضا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وقال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.
وتوقع ديوكوف أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير كانون الثاني الحالي التوازن في السوق.
وأقرت أوبك+ في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل.
ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة‭‭ ‬‬مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.
وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.

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