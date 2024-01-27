ارتفاع طفيف بأسواق النفط

(MENAFN
- Al Watan) سجلت أسواق النفط العالمية فائضا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وقال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية إن سوق النفط العالمية سجلت فائضا طفيفا.
وتوقع ديوكوف أن يحقق خفض الإمدادات الذي تنفذه مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اعتبارا من بداية يناير كانون الثاني الحالي التوازن في السوق.
وأقرت أوبك+ في نوفمبر الماضي خفضا طوعيا للإنتاج بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتقود السعودية الخفض بنحو مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك+ اجتماعا يوم الخميس المقبل.
ورجحت مصادر بالمنظمة أن تقرر اللجنة مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن الإمدادات المتوقعة خلال 2024 تبدو في حالة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف التي يثيرها بشأن الإمدادات.
وذكرت الوكالة، التي تقدم المشورة للدول المستهلكة للنفط، أنه من المرجح أن تسجل سوق النفط فائضا في الإمدادات إن انتهت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ بحلول الربع الثاني من العام كما هو مقرر.
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