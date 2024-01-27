منتدى مستقبل الأعمال في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الـ19 من فبراير المقبل المنتدى التجاري 2024 ((مستقبل الأعمال))، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، بدر الرزيزاء، أن هذا المنتدى سيعكس التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني انطلاقا من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من خلال أوراق العمل التي تستعرض الآليات المناسبة لتحقيق التطوير والابتكار والإبداع، وأساليب تقليل التكاليف، ورفع الكفاءة المالية، وتتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية.
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