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منتدى مستقبل الأعمال في الشرقية

1/27/2024 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في الـ19 من فبراير المقبل المنتدى التجاري 2024 ((مستقبل الأعمال))، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة، بدر الرزيزاء، أن هذا المنتدى سيعكس التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني انطلاقا من الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة من خلال أوراق العمل التي تستعرض الآليات المناسبة لتحقيق التطوير والابتكار والإبداع، وأساليب تقليل التكاليف، ورفع الكفاءة المالية، وتتناول التوجهات الوطنية لدعم القطاعات الاقتصادية والتجارية.

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