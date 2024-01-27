مستثمرون يؤسسون شركة مصرية كينية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مجموعة من المستثمرين يعملون فى أنشطة استثمارية متنوعة أسسوا شركة مصرية كينية للتوسع فى استيراد السلع من كنيا بنظام الصفقات المتكافئة.
أضاف أبو المكارم لـ”البورصة”، أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على استيراد الشاى الكيني مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات كيماوية أبرزها الأسمدة والمخصبات الزراعية بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.
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أوضح أن الدافع الرئيسى وراء تأسيس الشركة الذى _فضل عدم ذكر اسمها_ هو رفع الضغط على الدولار فى ظل صعوبة تدبيره من قبل البنوك للشركات، متوقعًا أن تتجه شريحة كبيرة من الشركات إلى العمل بنظام الصفقات المتكافئة لتلبية احتياجات مصانعها من الخامات ومستلزمات التصنيع.
وكشف أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خاطب الشركات الأعضاء إلى استيراد مدخلات التصنيع بنظام الصفقات المتكافئة للحفاظ على استمرارية عمل الشركة بجانب التوسع فى عملية التصدير بدول أفريقيا.
لفت إلى أن كنيا من الأسواق الرئيسية فى دول أفريقيا ويمكن توظيف المقايضة فى التبادل التجارى بين الدولتين بدلا من استخدام العملة الأجنبية، لكن تلك المساعى تحتاج إلى آليات محددة توضع بالاتفاق بين الدولتين.
وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.
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