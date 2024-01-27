مستثمرون يؤسسون شركة مصرية كينية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة

MENAFN - Al-Borsa News) قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن مجموعة من المستثمرين يعملون فى أنشطة استثمارية متنوعة أسسوا شركة مصرية كينية للتوسع فى استيراد السلع من كنيا بنظام الصفقات المتكافئة.

أضاف أبو المكارم لـ”البورصة”، أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على استيراد الشاى الكيني مقابل تصدير حاصلات زراعية ومنتجات كيماوية أبرزها الأسمدة والمخصبات الزراعية بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.

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أوضح أن الدافع الرئيسى وراء تأسيس الشركة الذى _فضل عدم ذكر اسمها_ هو رفع الضغط على الدولار فى ظل صعوبة تدبيره من قبل البنوك للشركات، متوقعًا أن تتجه شريحة كبيرة من الشركات إلى العمل بنظام الصفقات المتكافئة لتلبية احتياجات مصانعها من الخامات ومستلزمات التصنيع.

وكشف أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، خاطب الشركات الأعضاء إلى استيراد مدخلات التصنيع بنظام الصفقات المتكافئة للحفاظ على استمرارية عمل الشركة بجانب التوسع فى عملية التصدير بدول أفريقيا.

لفت إلى أن كنيا من الأسواق الرئيسية فى دول أفريقيا ويمكن توظيف المقايضة فى التبادل التجارى بين الدولتين بدلا من استخدام العملة الأجنبية، لكن تلك المساعى تحتاج إلى آليات محددة توضع بالاتفاق بين الدولتين.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021، فيما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال العام السابق عليه.



