تقرير: بايدن بصدد تقديم دعم بالمليارات لشركات صناعة الرقائق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يُتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قريباً عن إعانات جديدة بمليارات الدولارات لشركات صناعة الرقائق، بما فيها“إنتل” و”تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، كجزء من جهود إعادة توجيه الإنتاج إلى الوطن، وفقاً لصحيفة“وول ستريت جورنال”.
هذه المنح، التي يمكن تقديمها في الأسابيع المقبلة، تعد جزءاً من قانون تصنيع الرقائق، الذي يهدف إلى إعادة شركات صناعة الرقائق إلى كنف الولايات المتحدة ومواجهة الصناعة المتنامية في الصين.
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حتى الآن، لم يُقدم سوى دعم مالي متواضع للصناعة، لكن الإعلانات القادمة ستكون مبالغها أكبر بكثير، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين تنفيذين في الصناعة مطلعين على المفاوضات.
قالت الصحيفة إن المسؤولين التنفيذيين يتوقعون صدور بعض الإعلانات قبل خطاب حالة الاتحاد المقرر في 7 مارس. وذكرت أن الشركات المستفيدة الأخرى قد تشمل“ميكرون تكنولوجي”، و”تكساس إنسترومنتس” (Texas Instruments)، و”غلوبال فاوندريز” (GlobalFoundries).
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107776240
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