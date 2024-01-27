تقرير: بايدن بصدد تقديم دعم بالمليارات لشركات صناعة الرقائق

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قريباً عن إعانات جديدة بمليارات الدولارات لشركات صناعة الرقائق، بما فيها“إنتل” و”تايوان لتصنيع أشباه الموصلات”، كجزء من جهود إعادة توجيه الإنتاج إلى الوطن، وفقاً لصحيفة“وول ستريت جورنال”.

هذه المنح، التي يمكن تقديمها في الأسابيع المقبلة، تعد جزءاً من قانون تصنيع الرقائق، الذي يهدف إلى إعادة شركات صناعة الرقائق إلى كنف الولايات المتحدة ومواجهة الصناعة المتنامية في الصين.

موضوعات“المركزي الأردني” يتوقع انخفاض أسعار الفائدة عالميا اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي زيلينسكي يدعو لمصادرة الأصول المالية الروسية وفرض عقوبات جديدة عليها روسيا تدعو بريطانيا إلى“التخلي عن مسار المواجهة” معها

حتى الآن، لم يُقدم سوى دعم مالي متواضع للصناعة، لكن الإعلانات القادمة ستكون مبالغها أكبر بكثير، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين تنفيذين في الصناعة مطلعين على المفاوضات.

قالت الصحيفة إن المسؤولين التنفيذيين يتوقعون صدور بعض الإعلانات قبل خطاب حالة الاتحاد المقرر في 7 مارس. وذكرت أن الشركات المستفيدة الأخرى قد تشمل“ميكرون تكنولوجي”، و”تكساس إنسترومنتس” (Texas Instruments)، و”غلوبال فاوندريز” (GlobalFoundries).

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