7 مؤسسات دولية تدرس تمويل إدارة المياه للزراعة بقيمة 1.2 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف موقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد“، أن 7 مؤسسات دولية تدرس تمويل مشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل بنحو 1.2 مليار دولار، وقال الصندوق إن تكلفة المشروع تصل إلى 2.08 مليار دولار، وأنه سيساهم بتمويل قيمته 63 مليون دولار،
وذكر الموقع أن من بين المشاركين فى التمويل البنك الإسلامى للتنمية بنحو 200 مليون دولار، والبنك الأفريقى للتنمية بنحو 288 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبى بنحو 300 مليون دولار.
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فيما يستثمر البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية نحو 100 مليون دولار، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية 220.4 مليون دولار، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى بنحو 7 ملايين دولار.
وأشار إلى أن الحكومة ستمول 156 مليون دولار فيما سيأتى باقى التمويل من خلال القطاع الخاص بنحو 664.5 مليون دولار، ومن المستفيدين بنحو 20 مليون دولار.
وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولى فإن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الرى في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء بمنصة“نوفى”، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه.
ويضم المشروع 3 مكونات رئيسية هى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة، وسلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ ودعم السياسات وإدارة المشروعات.
وبحسب تقرير المتابعة الأول لبرنامج ((نُوَفِّــي))، يضم محور الغذاء 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
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