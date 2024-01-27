7 مؤسسات دولية تدرس تمويل إدارة المياه للزراعة بقيمة 1.2 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) كشف موقع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد“، أن 7 مؤسسات دولية تدرس تمويل مشروع إدارة المياه في الزراعة الموائمة للمناخ في وادي النيل بنحو 1.2 مليار دولار، وقال الصندوق إن تكلفة المشروع تصل إلى 2.08 مليار دولار، وأنه سيساهم بتمويل قيمته 63 مليون دولار،

وذكر الموقع أن من بين المشاركين فى التمويل البنك الإسلامى للتنمية بنحو 200 مليون دولار، والبنك الأفريقى للتنمية بنحو 288 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبى بنحو 300 مليون دولار.

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فيما يستثمر البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية نحو 100 مليون دولار، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية 220.4 مليون دولار، والجمعية الألمانية للتعاون الدولى بنحو 7 ملايين دولار.

وأشار إلى أن الحكومة ستمول 156 مليون دولار فيما سيأتى باقى التمويل من خلال القطاع الخاص بنحو 664.5 مليون دولار، ومن المستفيدين بنحو 20 مليون دولار.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولى فإن مشروع إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل نتج عن دمج مشروعي تحديث نظم الرى في الأراضي الزراعية القديمة من محور الغذاء بمنصة“نوفى”، ومشروع تحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية من محور المياه.

ويضم المشروع 3 مكونات رئيسية هى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال البنية التحتية المستدامة والذكية في الري والزراعة، وسلاسل القيمة والمرنة والشاملة؛ ودعم السياسات وإدارة المشروعات.

وبحسب تقرير المتابعة الأول لبرنامج ((نُوَفِّــي))، يضم محور الغذاء 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، بينما بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.