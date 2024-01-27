((المصرى للدراسات)): توقيت صدور وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد غريب وغير مفهوم

وصف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية صدور وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024 ـ 2030، بأنه غريب وغير مفهوم، وقد يشير إلى استمرار نفس منظومة الحكومة الحالية فى العمل.

أضاف المركز البحثى فى تعليقه على الوثيقة، أن هذا النوع من الوثائق يعد برنامج عمل للحكومة الجديدة المتوقع توليها الأمور فى هذه المرحلة الجديدة، ويكون برنامج عمل متكامل ذا مؤشرات أداء تتم متابعة تنفيذها بأسلوب سليم، ولكن أن يأتى من نفس الحكومة القائمة على المنظومة الاقتصادية حالياً فهو غير مفهوم.

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وقال إن حديث الوثيقة عن الإنجازات السابقة، وعدم ذكر المشكلات أو البطء فى تحقيق الأهداف، يفترض ضمناً سلامة السياسات المتبعة سابقاً، وبالتالى التوجه لاستكمال المسيرة بنفس الأسلوب، بينما الأمور على أرض الواقع تتطلب تغييرات جذرية.

وطالب بالاعتراف بأن الوضع الاقتصادى الحالى يرتبط بشكل كبير بمشكلات مؤسسية فى إدارة المنظومة الاقتصادية، وليس فقط بالأوضاع الخارجية من حرب أوكرانيا، وتوابع مرحلة كوفيد، اللتين تربط الوثيقة بينهما وبين تردى الضع الحالى.

وأضاف أن فكر التعامل مع أعراض المشكلات مثل التضخم، وأزمات العملة، والاعتماد على أدوات محدودة لحل هذه المشكلات مؤقت، وتحديداً التغيير فى سعر الصرف وسعر الفائدة، هو تعامل مع أعراض المشكلات الاقتصادية وليس من جذورها المؤسسية والهيكلية.

ووصف الأهداف فى التوجهات الاستراتيجية المذكورة فى الوثيقة، بأنها شديدة الطموح فى ظل الوضع الحالى، وقال إن كيفية وتوقيت تحقيق هذه الأهداف غامض، فضلاً عن استحالة تنفيذها دون تقييم موضوعى للوضع الراهن، وضرورة وجود تغيير جذرى فى الهيكل المؤسسى للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، واعتبر ذلك مربط الفرس للمشكلة.

ولاحظ المركز، أن الوثيقة لا تتطرق على الإطلاق لمصادر تمويل هذه الأهداف الطموحة فى كل المجالات.

وقال إن الوثيقة لا تعكس ارتباط التوجهات الاستراتيجية مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبير على أرض الواقع؛ مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق مستهدف النمو المستدام القوى والمكانة العالمية المنشودة دون البدء فوراً فى الإصلاح المؤسسى الجاد، وتغيير بوصلة توجه الأولويات، والتغيير فى السياسات المطلوبة على أرض الواقع. وغياب هذا الارتباط يجعل أسلوب عرض التوجهات الاستراتيجية منقوصاً، ويجعله طرحاً نظرياً أكثر منه عملى وواقعى.

وأشار المركز إلى الفكرة التى طرحتها الوثيقة بتوريق موارد الدولار لسداد الدين الخارجى، ووصف المقترح بأنه خطير؛ لأنه يركز على سداد الديون كهدف أساسى وأولى فى حد ذاته، بعيداً عن إصلاح المنظومة نفسها، وفى إطار زمنى مختلف عنها، ما يعنى أنه كالمعتاد نسعى لسداد الدين سريعاً، بينما نتبنى الإصلاحات بجدول زمنى مفتوح.

وقال إن هذا المقترح يسمح باستمرار نفس أسلوب الإدارة، والأداء المنفصل لكل جهة من جهات الدولة، وفتح الباب مرة أخرى لمزيد من الديون الجديدة، ومزيد من اختلال الأولويات، واستمرار الدائرة المفرغة من الأداء الضعيف.

ويضاف إلى هذا حرمان مصر لسنين طويلة من إيرادات دولارية منتظمة مطلوبة بشدة لكل نواحى التنمية دون وجود بدائل فى ظل عدم تغير أسلوب عمل المنظومة.

أضاف أن الأوقع هو إعادة جدولة الديون مع تبنى إصلاحات مؤسسية جذرية، واللجوء لصندوق النقد لمزيد من الدعم يوجه لتحقيق المرونة المطلوبة فى سعر الصرف حتى ينتهى وجود السوق الموازية الحالية وتبدأ عجلة الاقتصاد فى الانتظام.

واعتبر أن هناك تضارباً فى أهداف الاستراتيجية؛ فزيادة الاستثمار إلى 25% أو 30% من الناتج المحلى هى سياسة توسعية لا تتفق مع الضبط المالى والسيطرة على التضخم الذى تذكره نفس الوثيقة، لا سيما فى ظل انكماش دور القطاع الخاص.

وقال إن الوثيقة تضع مستهدف الوصول بقطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا إلى المساهمة بـ35% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2030 كحد أدنى، وهو نفس مستهدف برنامج الإصلاح الهيكلى الأول المحدد الانتهاء منه فى 2024.

وأشار إلى أن هذا الهدف لا جديد فيه، مطالباً بتقييم ما تحقق فى برنامج الإصلاح الهيكلى الأول قبل الدخول فى الثانى.

أضاف أن تلك المستهدفات شديدة العمومية بما أن هناك الكثير من التخصصات تحت كل قطاع منها باختلافات كبيرة تتطلب سياسات مختلفة عن بعضها البعض، متسائلاً عن الدراسات التى أجريت لتحديد ما يجب التركيز عليه.

وتتوقع الوثيقة زيادة فرص العمل بخمسة ملايين فرصة فى مشروعات البنية الأساسية، وتعليقاً على ذلك قال المركز إن ذلك يعنى ضمنياً استمرار المشروعات فى هذا الاتجاه بالرغم من ارتباط تراكم الديون بهذا النوع من المشروعات والتى سبق وأعلن عن الإبطاء فيها نظراً لصعوبة وضع الديون الحالى.

وانتقد المركز الحديث عن الاستمرار فى تبنى مرونة سعر الصرف فى ظل عدم تحقق هذه المرونة على أرض الواقع، وتحديد سعر يصل إليه الدولار عند 36.83 جنيه.

وأشار إلى أن المستهدفات المرتبطة بالصناعة والصادرات كلها رقم واحدد محدد 20% وهو أمر لافت للنظر، ما يتطلب توضيح الدراسات التى تم على أساسها تحديد هذه النسبة فى كل المجالات.

وتساءل عن الاستراتيجيات التى أشارت إليها الوثيقة مثل الوثيقة مجموعة من الاستراتيجيات مثل الاستراتيجية القومية للاستثمار 2030، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2030، وتقرير تنافسية المحافظات، واستراتيجية زيادة الصادرات 2024 ـ 2030 بمستهدف 145 مليار دولار.

وقال إنه لم يعلن عن نتائجها بعد، فى حين لم يتم تقييم وصلت إليه الجهود فى تحقيق مستهدف 100 مليار دولار فى مجال التصدير قبل رفع هذا الرقم إلى القيمة الأعلى.

وقال إنه فيما يخص التصدير تحديداً، من المهم تحديد أن المطلوب هو زيادة كمية الصادرات وليس قيمة التصدير فقط؛ لأن الأخيرة قد ترتبط بارتفاع أسعار المنتج المصدر، فمن المهم متابعة الكم وليس فقط القيمة كما تفعل كل الدول الجادة فى الارتقاء بالتصدير، مشيراً إلى أن تحفيز التصدير لا يأتى كهدف منفرد أو منفصل عن الاستثمار.

واعتبر أن ورود مقترح بإنشاء شركة للترويج للاستثمار فى الخارج، وأخرى لتصدير العقار فى الوثيقة مقترح فى غير محله، وبالرغم من أهمية المستهدف من هذه الشركات؛ لأنه يأتى بدون دراسة ما هو موجود حالياً لتحقيق هذه الأهداف، ودون وجود دراسات تفصيلية للتكلفة والعائد من هذه الشركات الجديدة.

وقال إنها أدوات محددة من غير المنطقى وجودها فى التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وقال إنه من غير العلمى أو المنطقى أن يكون التحول للمنطقة الحرة هو الحل المطروح للقضاء على المشكلات البيروقراطية، وتحفيز الاستثمار والتصدير.

وعلى النسق نفسه، من غير المنطقى أن يكون الاعتماد على تشجيع الاستثمار والتصدير من خلال حوافز مثل الرخصة الذهبية؛ فالأصل أن تكون كل الرخص ذهبية، وألا يكون الاستثمار بحاجة إلى قانون خاص، بل الأصل أن يتم تبنى بيئة الأعمال بشكل كامل وفى إطار زمنى سريع يتناسب مع احتياجات المرحلة، وأن يتم تبنى توحيد الجهات المطلوب مرة أخرى لتحقيق هذا الهدف.