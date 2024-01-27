((سمارت زون)) السعودية تستحوذ على حصة أقلية فى((إيديورا)) للتعليم

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مستثمرون يؤسسون شركة مصرية كينية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة السياحة تبحث مع شركات الطيران الإسبانية تعزيز التعاون المشترك وزير التجارة يزور مصانع لانتاج البن والأجبان والخضروات المجمدة بالمنطقة الصناعية بالعبور استحوذت شركة ((سمارت زون )) السعودية على حصة ما بين 5 و10% من منصة ((إيديورا)) للتعليم، مقابل قيادة جولة تمويلية لها، بحسب ما صرح به مصطفى عبدالواحد، رئيس مجلس إدارة الشركة. أضاف لـ((البورصة))، أن الصفقة لم تكن العرض الأول للمنصة، وأن هناك عرضاً سبق ذلك للاستحواذ على حصة أغلبية لكن لم يتم. وكشف أن المنصة تستهدف التوسع فى السعودية بداية العام الدراسى الجديد، ثم الانتقال إلى أسواق أخرى كالإمارات والعراق مستقبلاً، وتلك الخطة مدفوعة بالتعاون مع الشريك السعودى ((سمارت زون)). وذكر أن الشركة تنوى فتح جولة تمويلية ثانية نهاية السنة الجارية بغرض التوسع فى الأسواق الخارجية وتقوية البنية التحتية التكنولوجية. وتابع أن الغرض الرئيسى من التمويل هو تقوية البنية التحتية للمنصة، وزيادة الخدمات وتحسين جودتها. وتم إطلاق ((إيديورا)) كإصدار تجريبى فى أغسطس 2020 برأسمال أكثر من 3 ملايين جنيه، وهدف المنصة الرئيسى هو الربط بين الجهات التفاعلية الثلاث، الطالب، والمدرس، وولى الأمر. وكشف أن المنصة بعد إطلاقها بأيام تخطى عدد التسجيلات ألف طالب، ثم اتخذت مساراً تصاعدياً حتى وصلت إلى 100 ألف طالب بداية 2023، وتخطى عدد التحميلات 90 ألفاً عام 2023 فقط، وتهدف الوصول إلى مليون طالب نهاية عام 2025. وذكر أن عدد المعلمين المسجلين بالمنصة تخطى الـ2400 معلم منذ بداية المنصة، وتنوى التوسع فى المستقبل.
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