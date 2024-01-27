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((سمارت زون)) السعودية تستحوذ على حصة أقلية فى((إيديورا)) للتعليم

1/27/2024 11:16:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة مستثمرون يؤسسون شركة مصرية كينية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة السياحة تبحث مع شركات الطيران الإسبانية تعزيز التعاون المشترك وزير التجارة يزور مصانع لانتاج البن والأجبان والخضروات المجمدة بالمنطقة الصناعية بالعبور استحوذت شركة ((سمارت زون )) السعودية على حصة ما بين 5 و10% من منصة ((إيديورا)) للتعليم، مقابل قيادة جولة تمويلية لها، بحسب ما صرح به مصطفى عبدالواحد، رئيس مجلس إدارة الشركة. أضاف لـ((البورصة))، أن الصفقة لم تكن العرض الأول للمنصة، وأن هناك عرضاً سبق ذلك للاستحواذ على حصة أغلبية لكن لم يتم. وكشف أن المنصة تستهدف التوسع فى السعودية بداية العام الدراسى الجديد، ثم الانتقال إلى أسواق أخرى كالإمارات والعراق مستقبلاً، وتلك الخطة مدفوعة بالتعاون مع الشريك السعودى ((سمارت زون)). وذكر أن الشركة تنوى فتح جولة تمويلية ثانية نهاية السنة الجارية بغرض التوسع فى الأسواق الخارجية وتقوية البنية التحتية التكنولوجية. وتابع أن الغرض الرئيسى من التمويل هو تقوية البنية التحتية للمنصة، وزيادة الخدمات وتحسين جودتها. وتم إطلاق ((إيديورا)) كإصدار تجريبى فى أغسطس 2020 برأسمال أكثر من 3 ملايين جنيه، وهدف المنصة الرئيسى هو الربط بين الجهات التفاعلية الثلاث، الطالب، والمدرس، وولى الأمر. وكشف أن المنصة بعد إطلاقها بأيام تخطى عدد التسجيلات ألف طالب، ثم اتخذت مساراً تصاعدياً حتى وصلت إلى 100 ألف طالب بداية 2023، وتخطى عدد التحميلات 90 ألفاً عام 2023 فقط، وتهدف الوصول إلى مليون طالب نهاية عام 2025. وذكر أن عدد المعلمين المسجلين بالمنصة تخطى الـ2400 معلم منذ بداية المنصة، وتنوى التوسع فى المستقبل.

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