المستوردين: السيطرة على السوق الموازى للعملة تساهم فى تراجع أسعار السلع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن السوق الموازي للعملة تعتبر السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.
وأضاف بشاى، أن الانفلات في الأسعار سيتم السيطرة عليه من خلال تحجيم السوق الموازي للعملة الصعبة.
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وأشار بشاى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“دى إم سى”، إلى أن استمرار السوق الموازي سيقابله ارتفاعات متتالية فى الأسعار، مطالبا الحكومة بحل أزمة سعر الصرف.
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