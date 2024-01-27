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المستوردين: السيطرة على السوق الموازى للعملة تساهم فى تراجع أسعار السلع

1/27/2024 11:16:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال متى بشاى، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن السوق الموازي للعملة تعتبر السبب الرئيسي فى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق.

وأضاف بشاى، أن الانفلات في الأسعار سيتم السيطرة عليه من خلال تحجيم السوق الموازي للعملة الصعبة.

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وأشار بشاى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية“دى إم سى”، إلى أن استمرار السوق الموازي سيقابله ارتفاعات متتالية فى الأسعار، مطالبا الحكومة بحل أزمة سعر الصرف.

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