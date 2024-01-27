زيلينسكي يدعو لمصادرة الأصول المالية الروسية وفرض عقوبات جديدة عليها

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، اليوم إلى مصادرة الأصول المالية الروسية وفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.

وقال زيلينسكي – في كلمة له عبر الفيديو، نقلتها وكالة أنباء“يوكراينفورم”- إنه يجب أن تستخدم جميع الأصول الروسية وأصول الأفراد المرتبطين بروسيا وهناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

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وأضاف الرئيس الأوكراني“أريد أن أشير إلى نتائج الاتصالات مع شركائنا فيما يتعلق بالأصول الروسية، فهذا الشهر، اقتربنا من القرار الذي نحتاجه، والذي سيكون عادلاً، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان إعداد هذا القرار بشكل هادف في المستقبل القريب”.

وشكر الرئيس الأوكراني كل من ساعد كييف في هذا الصدد، قائلاً“أنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وأشكر كل من يقاتل ويعمل من أجل بلدنا واستقلالنا وشعبنا”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه“بالطبع هناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي، ونحن نستعد لها، كما نستعد لخطوات جديدة للحد من قدرة روسيا على التحايل على العقوبات”، مضيفاً أن“كل مظهر من مظاهر الضغط على روسيا يقرب السلام”.

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