زيلينسكي يدعو لمصادرة الأصول المالية الروسية وفرض عقوبات جديدة عليها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، اليوم إلى مصادرة الأصول المالية الروسية وفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو.
وقال زيلينسكي – في كلمة له عبر الفيديو، نقلتها وكالة أنباء“يوكراينفورم”- إنه يجب أن تستخدم جميع الأصول الروسية وأصول الأفراد المرتبطين بروسيا وهناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
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وأضاف الرئيس الأوكراني“أريد أن أشير إلى نتائج الاتصالات مع شركائنا فيما يتعلق بالأصول الروسية، فهذا الشهر، اقتربنا من القرار الذي نحتاجه، والذي سيكون عادلاً، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان إعداد هذا القرار بشكل هادف في المستقبل القريب”.
وشكر الرئيس الأوكراني كل من ساعد كييف في هذا الصدد، قائلاً“أنا ممتن لكل من يقف إلى جانب أوكرانيا وأشكر كل من يقاتل ويعمل من أجل بلدنا واستقلالنا وشعبنا”.
وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه“بالطبع هناك حاجة إلى حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي، ونحن نستعد لها، كما نستعد لخطوات جديدة للحد من قدرة روسيا على التحايل على العقوبات”، مضيفاً أن“كل مظهر من مظاهر الضغط على روسيا يقرب السلام”.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107776235
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