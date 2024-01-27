هل تنافس إيرادات مصر من التعهيد التدفقات من تحويلات المغتربين؟

تستهدف مصر الوصول بصادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى و9 مليارات دولار بحلول 2026.

ومن ضمن خطة بحثية لرسم استراتيجية مصر خلال السنوات الست المقبلة برز محور التعهيد إذ تم استهداف أن يسهم فى تدفقات دولارية بقيمة 13 مليار دولار ضمن خطة أوسع لزيادة الإيرادات الدولارية لـ300 مليار دولار بحلول 2030.

موضوعاتإطلاق تطبيق“آياميديكا” الطبى فى مصر والسعودية 15% حجم التوسع المتوقع سنويا لـ”فودافون للحلول الذكية” بمصر أرباح“فيزا” ترتفع 8% وتتجاوز التوقعات في الربع الأخير من 2023

وبحسب“بيزنس هارفارد ريفيو” فإن التعهيد يسمى أيضاً“التعاقد الخارجى”، وهو اتفاق بين طرفين، يؤدى فيه طرف للآخر خدمة أو يصنع منتجًا كان يمكن تصنيعه بنفسه.

لكن رغم المستهدفات الطموحة تظل نسبة صادرات التعهيد أقل بكثير من مستويات تحويلات المصريين بالخارج

وقال مصطفى خاطر، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة كيوبت كود الشرق الأوسط (CubitCode)، احدى شركات“ديجيسى العالمية”، إنه يجب التركيز على العنصر البشرى قبل المالى، وعمل حصر بأعداد العاملين بشكل حر فى القطاعات المختلفة وإمكانات تصدير ذلك القطاع لضمان الاستثمار الصحيح.

وأضاف خاطر لـ”بورصة”، أنه يجب أيضًا التركيز على البنية التحتية الرقمية فى مصر نظراً لاعتماد أصحاب المهن الحرة على الإنترنت على عكس القطاعات الأخرى.

وتابع : الشكاوى على الإنترنت تزداد يوميا فى مصر بالرغم من زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، وسوق الـ”فرى لانسينج” العالمى به الكثير من المنافسين والذين يحظون ببنية تحتية رقمية أقوى.

ولفت إلى أن هناك دولا بالرغم من وجود الصراعات فيها، لكن أصحاب المهن الحرة فيها يعتمدون على الإنترنت بشكل أساسى بعد خروجهم من دولهم، مما يوفر دخلا دولاريا ثابتا لهم.

وأضاف أن هناك بلادا كالهند تحوى الكثير من أصحاب المهن الحرة وتعتبر منافسا أساسيا فى السوق العالمى، وتتميز عن مصر بالتنسيق من الحكومات الخاصة بهم، والتى تتيح لهم بناء مجتمعات خاصة بالعمل الحر.

وذكر أنه لزيادة الحصيلة الدولارية من سوق المهن الحرة، يجب دعم القطاع بالتعليم، عن طريق إنشاء منصات تعليمية ودعم الجامعات المختصة بالتكنولوجيا مالياً، ووضع أصحاب المهن ذات العائد الدولارى كأولوية أساسية بجانب المهن الأخرى، بل وتميزها عنهم.

وقال إنه يجب الاهتمام بالنظام الجامعى ودعم التكنولوجيا لتقوية أصحاب المهن الحرة لوضعهم فى سوق شديد المنافسة مقارنة بباقى الدول.

وفى وثيقة الرد على المستثمرين كشفت الحكومة أن صادرات خدمات التعهيد بلغت 5% من جملة الإيرادات الدولارية لمصر خلال العام المالى الماضى.

وفى رصد لـ”البورصة” على عدد من تجمعات مقدمى خدمة العمل الحر فى الترجمة والبرمجة، برزت تنافسية العمالة المصرية من حيث التكلفة، إذ يقل الراتب فى معظم الأحيان عن الجنسيات من الدول الأخرى.

وقالت سارة سعادة، محلل اقتصادى فى بنك الاستثمار سى اى كابيتال، إن قطاع التعهيد يعتبر مصدر جيد للدولار، ويتميز بعدم وجود سقف مادى للنمو على عكس قطاعات كالسياحة مثلاً، فهو غير مرتبط بسعة معينة، كعدد الفنادق والغرف المتاحة.

وأضافت سعادة، أن القطاع الحر يمكن أن يحصل فيه طفرة نمو بدون قيود فى حالة وجود تسويق لفكرة العمل الحر فى مصر، حيث يمتاز بطبيعة نمو أسرع وأعلى، ويكون نموه غير محدود إلا بالكفاءات البشرية والإمكانيات المتاحة.

وعالميًا، يوجد حوالى 1.1 مليار عامل حر حول العالم، ويمثل العمل الحر 35% من إجمالى القوى العاملة، بحسب بيانات تقرير إحصائيات العمل الحر الصادر عن فاينانس أونلاين.

وأضاف التقرير أن 10.1% من أصحاب العمل الحر يتمركزون فى إفريقيا، و35.5% منهم فى أوروبا، وطبقاً لحسابات التقرير، يساهم قطاع المهن الحرة بـ 42.9 تريليون دولار حول العالم.

وتسعى الحكومة مؤخرًا لحل واحدة من العقبات التى تقف أمام العمل الحر وضمان تدفق حصيلة خدماتهم عبر القنوات الشرعية..

وأعلن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستطلق منصة لأصحاب العمل الحر لتسهيل التعامل مع الجهات المصرفية والحكومية كما تستهدف تدريب 400 ألف شخص خلال العام الجارى.

وفى الوقت الحالى، فإن أغلبية البنوك تضع شروط أكثر صرامة نسبيًا مع أصحاب المهن الحرة، أو من لا يملكون إثبات دخل ثابت، كما يواجهون شروط أشد فى الاقتراض.

ورغم التحديات التى تواجه العاملين بخدمات التعهيد لكن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023، واحتلت المركز الثالث عالميًا.

وكانت مستوى ثقة طالبى خدمات التعهيد الدوليين فى سوق العمل المصرى 86.9%، وهو مستوى عال بشكل ملحوظ عبر الأدوار والوظائف المتعددة.

وسجلت الثقة فى المواهب فى قنوات التوظيف المسئولة عن تحسين تجربة العملاء، مثل القنوات غير الصوتية وخدمة العملاء، نسبة تكاد تكون مثالية بنسبة 98%، ولم يتأخر الدعم الفنى كثيرًا عند 96%. وتحظى القنوات الصوتية بمستوى ثقة جيد يبلغ 88%، لكن التصنيف الأقل قليلاً يشير إلى أن مصر تتجه نحو دعم القيمة الرقمية أولاً.

لكن المسح أشار إلى أن قدرة نظام التعليم العام على تدريب المهارات اللغوية، وإعداد الطلاب للأدوار الدولية بعض المخاوف.

وسلط أحد المشاركين الضوء على إدخال برامج التدريب الحكومية لتعزيز اللغة والمهارات الشخصية لخريجى التعليم العام لتعزيز خدمات التعهيد الخارجية.

وحظت البنية التحتية الرقمية فى مصر بثقة قوية تجاوزت 90% لكل من الاتصال بالإنترنت وخطوط الهاتف الثابتة. كما حصلت التغطية الصوتية عبر الهاتف المحمول (88%) وخدمات الجيل الرابع والخامس على 84%.

وتتفوق شبكة الكهرباء بمستوى ثقة يبلغ 92%، مما يشير إلى أن البلاد مجهزة تجهيزًا جيدًا للتعامل مع المتطلبات التكنولوجية، ويجعلها ذلك متفوقة على منافستها الإقليمية، جنوب أفريقيا، التى لا تزال تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة الوطنية.

عندما يتعلق الأمر بعوامل التنقل وأسلوب الحياة، تحظى وسائل النقل العام بتقدير كبير بمستوى ثقة 84%، فى حين تحظى اتصالات السفر الدولية ومرافق المطارات بمستويات ثقة قوية تبلغ 82% و92% على التوالى.

تتباين وجهات النظر حول البيئة الكلية لصناعة تعهيد العمليات التجارية فى مصر بين المشاركين، فهناك ثقة متوسطة عند 78% فى ضغوط هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) من أجل وضع لوائح مواتية معتدلة فيما تنخفض الثقة فى الحوافز المالية مثل التخفيضات الضريبية وتعويضات التدريب عند 66%.

لكن هناك مستوى ثقة مرتفع فى نية الحكومة المشاركة فى حوار مفتوح عند 82%.

وذكر أحد المشاركين أن خطط الحكومة لتعزيز ترويجها لمصر كوجهة مفضلة لتعهيد الأعمال يمكن أن يبشر بالخير لمستقبل نظام تعهيد العمليات التجارية.