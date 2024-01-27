خط الرورو بين مصر وإيطاليا محور مباحثات رئيس ميناء دمياط ورئيس موانئ شرق البحر الإدرياتيكي

MENAFN - Al-Borsa News) قام رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش بزيارة عمل لميناء“تريستا” الإيطالي، ضمن وفد ضم رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالي وشركة بان مارين المشغل المصري للخط الملاحي وممثلين عن كبرى شركات الحاصلات الزراعية.

وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم أن ذلك يأتي استكمالا لجهود وزير النقل المهندس كامل الوزير أثناء انعقاد معرض ومؤتمر ترانس ميا 2023، والتي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع سفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، وتلبية لدعوة رئيس شبكة موانئ شرق البحر الإدرياتيكي، بجانب الخطوات التي تتخذها الوزارة لتيسير الإجراءات التي من شأنها استكمال التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التجاري البحري بين الدولتين بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بشأن تدشين خط RORO بين الجانبين، والذي يستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعياً، ويقلل زمن وصول البضائع من وإلى أوروبا؛ بما يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة أوروبا نحو القارة الإفريقية.

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من جانبه، أكد حواش، أهمية الزيارة لوضع الآليات التنفيذية النهائية لبدء تشغيل الخط الملاحي بين ميناءي البلدين، والذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية وترويجها في السوق الأوروبية، خاصة السوق الألمانية والهولندية والمملكة المتحدة، الذي يمكن الوصول إليه من ميناء تريستا الإيطالي عبر الشبكة الأوروبية للنقل بالسكة الحديد.

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