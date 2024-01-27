خط الرورو بين مصر وإيطاليا محور مباحثات رئيس ميناء دمياط ورئيس موانئ شرق البحر الإدرياتيكي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أحمد حواش بزيارة عمل لميناء“تريستا” الإيطالي، ضمن وفد ضم رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالي وشركة بان مارين المشغل المصري للخط الملاحي وممثلين عن كبرى شركات الحاصلات الزراعية.
وذكر بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط اليوم أن ذلك يأتي استكمالا لجهود وزير النقل المهندس كامل الوزير أثناء انعقاد معرض ومؤتمر ترانس ميا 2023، والتي أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع سفير إيطاليا بالقاهرة السفير ميكيلي كواروني بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo بين ميناءي دمياط المصري وتريستا الإيطالي، وتلبية لدعوة رئيس شبكة موانئ شرق البحر الإدرياتيكي، بجانب الخطوات التي تتخذها الوزارة لتيسير الإجراءات التي من شأنها استكمال التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بالتعاون التجاري البحري بين الدولتين بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بشأن تدشين خط RORO بين الجانبين، والذي يستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعياً، ويقلل زمن وصول البضائع من وإلى أوروبا؛ بما يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة أوروبا نحو القارة الإفريقية.
موضوعات متعلقة
تداول 30 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط وزير النقل يتفقد مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائى السريع 7% نمواً بتداول البضائع العامة فى موانئ البحر الأحمر خلال 2023
من جانبه، أكد حواش، أهمية الزيارة لوضع الآليات التنفيذية النهائية لبدء تشغيل الخط الملاحي بين ميناءي البلدين، والذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية وترويجها في السوق الأوروبية، خاصة السوق الألمانية والهولندية والمملكة المتحدة، الذي يمكن الوصول إليه من ميناء تريستا الإيطالي عبر الشبكة الأوروبية للنقل بالسكة الحديد.
المصدر:
MENAFN27012024000202011048ID1107776233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.