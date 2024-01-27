هل تزيد اضطرابات البحر الأحمر الوضع سوءًا لظروف التمويل فى مصر؟

تراجعت الحمولة المارة قناة السويس خلال أول 25 يوم من العام الحالى نحو 41% لتصل إلى 69.3 مليون طن مقابل 118.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب أداة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد.

فيما انخفضت منذ بداية التوترات فى البحر الأحمر فى 19 نوفمبر نحو 16.9% لتصل إلى 271.1 مليون طن مقابل 326.2 مليون طن، ووفق حسابات“بلومبرج إنتيليجنس” فإن خسائر قناة السويس فى حدود 150 مليون دولار تقريبًا.

موضوعات((المصرى للدراسات)): توقيت صدور وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد غريب وغير مفهوم مستثمرون يؤسسون شركة مصرية كينية للاستيراد بنظام الصفقات المتكافئة “آى بى أر” للبترول تبدأ الإنتاج من بئر العلمين-44

لكن يبدو أن الأمر لن يتوقف على حد الخسائر المباشرة، مع تحذير وكالة“فيتش” للتصنيف الائتمانى من أن ما تتعرض له قناة السويس يزيد الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وتصنيف مصر الائتمانى، خاصة أنه يأتى بالتزامن مع إخراج“جى بى مورجان” سندات مصر بالجنيه من مؤشره للأسواق الناشئة، ورغم ضعف الوزن النسبى للسندات المصرية فيه لكن“فيتش” قدرت أنه قد يؤدى لخروج استثمارات أجنبية من الدين المحلى فى حدود مليار إلى 2 مليار دولار.

وقالت“فيتش” إن السيناريو الأساسى الخاص بها يتوقع ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 8.8 مليار دولار العام المالى الماضى، لكنه يرجح انخفاض إيرادات السياحة إلى 12.7 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار.

لكنها ذكرت أنه حال استمرت الاضطرابات حتى النصف الأول من العام قد تنخفض إيرادات الساحة إلى 11 مليار دولار وإيرادات قناة السويس إلى 7.5 مليار دولار، وهو ما يؤدى لزيادة عجز الحساب الجارى من 2.7% للناتج المحلى فى السيناريو الأساسى إلى 3.5%.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى إن مصر التى تعانى من أزمة عملة بالفعل تواجه تحديًا جديدًا بانخفاض معدلات المرور بقناة السويس، والتى تؤثر بدورها على حصيلة قناة السويس.

وأشارت إلى أن حصة الخزانة من إيرادات قناة السويس نحو 8% من الإيرادات العامة كما أن حصيلة المرور بالقناة تشكل جزءا معتبرا من السيولة بالعملة الأجنبية.

ورغم أن وكالة التصنيف”موديز” ترى أن الأثر المالى على الموازنة يمكن تجنبه من خلال تعويم سعر العملة، والذى بدوره سيقضى على أزمة السيولة الأجنبية ويؤدى لزيادة التدفقات الأجنبية.

لكنها خفضت النظرة المستقبلية للاقتصاد إلى سلبية من مستقرة الخميس الماضى، وتسبب ذلك فى ارتفاع تكاليف التأمين على الديون السيادية لكن بشكل مؤقت لم يستمر.

وانخفضت من جديد تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر خلال تداولات الأسبوع الماضى لتسجل العقود أجل 5 سنوات نحو 12.88% فيما سجلت العقود أجل عام نحو 10.2%، لتعود لمستويات ما قبل التخفيض.

ورغم تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث لكنها أجمعت على أن شركاء مصر سواء من المؤسسات الدولية أو دول الخليج أو صندوق النقد مستعدين لتقديم الدعم.

لكن“فيتش” قالت إن الحكومة تواجه جدول سداد مزدحم مع استحقاق ديون بقيمة 8.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار فى العام المالى الماضى.

ورغم أن“سيتى جروب” ترى أن مخاطر إعادة هيكلة مصر لديونها فى 2024 أقل، لكنها خفضت توصيتها بشراء سندات مصر الدولارية إلى توصية بالاحتفاظ.

وبررت ذلك بارتفاع احتياجات مصر التمويلية مع الاضطرابات فى البحر الأحمر.

وذكرت أنها لم توص بالبيع فى هذه المرحلة، تحسباً لاتفاق على زيادة قرض مصر مع الصندوق بأكثر من المتوقع.

وتتوقع المؤسسات البحثية أن يتراوح قرض مصر مع الصندوق الذى تزور بعثة منه القاهرة حاليًا، ما بين 8 و10 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات فى الوقت الحالى.