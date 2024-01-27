المركزي الأردني يتوقع انخفاض أسعار الفائدة عالميا اعتبارا من الربع الثاني للعام الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) توقع محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، اليوم، انخفاض أسعار الفائدة عالميا ابتداءً من الربع الثاني للعام الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع، مشيرا إلى أن المؤشرات تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت.

وأكد شركس – في تصريحات أدلى بها خلال القمة المصرفية الأردنية لعام 2024، اليوم – أن الملف الاقتصادي المحلي حظي بالعديد من الإنجازات خلال عام 2023، على الرغم من البيئة العالمية الهشة وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

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وأشار إلى أن التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي، وتمتعه ببيئة مالية ونقدية مُستقرة، جعل الأردن يحظى بثقة المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسات التصنيف الائتماني التي أجمعت على النظرة الائتمانية المُستقرة للأردن خلال عام 2023، وهو ما يؤكد سلامة النهج الاقتصادي للمملكة.

ولفت إلى أن عام 2023 تميز بتحقيق أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مُشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق نمو اقتصادي لامس 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2023، مع بلوغ متوسط النمو 2.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.

وأضاف أن السياسة النقدية الفاعلة التي ينتهجها البنك المركزي الأردني، ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، في قلب بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات.

ونوه إلى أن هذه الثقة ترجمت باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 18% حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا، علاوة على الحفاظ على مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي فاقت 18 مليار، وتكفي لتغطية 9 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات هذا إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، والذي بلغ 2.1% خلال عام 2023، ليبقى ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أكد شركس أن عام 2023 أثبت، بكل ما حمله من تحديات، قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني، ولا سيما لحيازته مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت 17.4% في نهاية النصف الأول من عام 2023، هذا بالإضافة إلى تمتع القطاع المصرفي بمستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت حوالي 135.4%، مشيراً أنه على الرغم من التحديات التي مر بها الاقتصاد الوطني، انخفضت الديون غير العاملة إلى 5.0% في نهاية النصف الأول من عام 2023، وهي نسبة متدنية نسبياً، وضمن مستويات يمكن إدارتها.

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